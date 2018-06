Update: Mazraoui valt definitief af; Renard voert één wijziging door

De Marokkaanse bondscoach Hervé Renard heeft donderdag zijn 23-koppige selectie voor het WK van deze zomer aan de wereld geopenbaard. De keuzeheer neemt met Feyenoorders Sofyan Amrabat en Karim El Ahmadi en Ajax-middenvelder Hakim Ziyech drie spelers mee die op dit moment actief zijn in de Eredivisie.

Een van de grootste verrassingen is de plek op de schaduwlijst voor Ajax-talent Noussair Mazraoui, die opgeroepen zou kunnen worden als een van de andere geselecteerde spelers afvalt wegens een blessure of om andere redenen. Andere Eredivisie-spelers als Feyenoord-aanwinst Yassin Ayoub, Ajax-aankoop Zakaria Labyad en Mimoun Mahi van FC Groningen droomden eerder nog van het WK, maar moeten het toernooi dus thuis voor de buis volgen.

Met Manuel Da Costa (ex-PSV), Nordin Amrabat (ex-VVV-Venlo en ex-PSV) en Mbark Boussoufa (ex-Ajax) heeft Renard verder nog wel een aantal spelers geselecteerd met een verleden op de Nederlandse velden. Andere bekende namen in de selectie zijn die van Mehdi Benatia, Achraf Hakimi, Younès Belhanda en Nabil Dirar. Marokko is op het WK in de groepsfase ingedeeld bij Iran, Portugal en Spanje.

Update 4 juni 13.13 uur - Mazraoui valt definitief af; Renard voert één wijziging door

Noussair Mazraoui gaat definitief niet naar het WK. De jonge middenvelder van Ajax stond op de schaduwlijst, maar heeft van bondscoach Hervé Renard te horen gekregen dat hij met vakantie kan. De Franse oefenmeester heeft wel plek ingeruimd voor de in de Eredivisie actieve Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat, terwijl Málaga-aanvaller Youssef En-Neysri Raja Casablanca-verdediger Badr Benoun vervangt.

De definitieve selectie:

Doel: Munir Mohand Mohamedi (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Reda Tagnaouti (Tanger)

Verdediging: Nabil Dirar (Fenerbahçe), Manuel Da Costa (Medipol Basaksehir), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Hamza Mendyl (Lille OSC), Mehdi Benatia (Juventus), Achraf Hakimi (Real Madrid)

Middenveld: Mbark Boussoufa (Al Jazira), Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Younès Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04), Hakim Ziyech (Ajax)

Aanval: Ayoub El Kaabi (RS Berkane), Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Nordin Amrabat (Léganes), Mehdi Carcela-Gonzales (Standard Luik), Youssef En-Neysri (Málaga)