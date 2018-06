VZ telt af - Renard rekent op justitie: ‘Haar reputatie moet gezuiverd’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: waarom de Franse Expeditie Robinson is stopgezet en wat dat te maken heeft met Hervé Renard.

Door Gijs Freriks

Expeditie Robinson

De nationale ploeg van Marokko begint volgende week vrijdag met een wedstrijd tegen Iran aan het WK. Hervé Renard is druk bezig om De Leeuwen van de Atlas optimaal voor te bereiden op dit duel, maar veel van zijn aandacht zal momenteel ook heel ergens anders naar uitgaan. Zijn dochter, de 21-jarige Candide, zou in mei tijdens de opnames van tv-show Koh-Lanta namelijk zijn aangerand door de 34-jarige medekandidaat Eddy G. De productie van het Franse equivalent van Expeditie Robinson werd door televisiezender TF1 meteen gestaakt en Renard kondigde juridische stappen aan jegens de dader.

Het is niet duidelijk wat er precies is voorgevallen, maar wel dat Candide in de nacht van de vierde op de vijfde draaidag op Fiji-eiland Kadavu om hulp heeft gevraagd via de noodportofoon. Toen de verdachte uit het vliegtuig stapte in Frankrijk, werd hij meteen aangehouden en verhoord. De man ontkent alle beschuldigingen en advocaat Jérémy Assous vertelde aan BFMTV dat hij vrijspraak verwacht: “Zijn versie van de feiten is volkomen in overeenstemming met die van de andere vijf mensen die bij de aanklager in de hut zijn geweest. Geen van deze getuigen bevestigen de versie van de aanklager.”

Een bericht gedeeld door Gossip Room (@gossiproomoff) op 12 Mei 2018 om 9:46 (PDT)

Laster en nepnieuws

Hervé Renard heeft aangegeven zo weinig mogelijk over de zaak te willen zeggen, maar voelde zich op 15 mei toch genoodzaakt om te reageren op de woorden van Assous. Op de social media schreef de keuzeheer: “Er zijn veel dingen gezegd over de getuigenis van mijn dochter. Iedereen heeft het recht om zijn strategie te kiezen, maar ik vertrouw op het recht. Het belangrijkste voor ons is dat we geen mediaspektakel willen. We moeten geduldig en kalm wachten op het vonnis in deze zaak. Het recht zal zegevieren en de reputatie van mijn dochter zal worden gezuiverd na de laster en leugens jegens haar persoon.”

Léon del Forno, de advocaat van Candide, ging harder in tegen de uitspraken van Assous. In een interview met AFP beschuldigde hij de tegenpartij van ‘nepnieuws’: “Je beroepen op zogenaamde getuigen die reageren op een feitenrelaas… zulke methoden worden gebruikt om de eiser te destabiliseren. Het is onaanvaardbaar dat men hiermee een vooronderzoek verstoort, een onderzoek waarin ernstige feiten aan de kaak worden gesteld. Dit mag niet worden getolereerd.” Het stoort Del Forno ook dat G. inmiddels op vrije voeten is gesteld. Het onderzoek loopt, maar G. mocht wel terug naar huis in Meurthe-et-Moselle.

Spelerstunnel

In Koh-Lanta worden deelnemers verdeeld over twee stammen en moeten zij op een afgelegen locatie in de natuur zien te overleven. Voor het negentiende seizoen van het programma werd gekozen voor de Fiji-eilanden en het moest met een budget van ongeveer negen ton per aflevering tevens het duurste seizoen ooit worden voor Koh-Lanta. Het programma, dat wekelijks zes miljoen Franse kijkers trekt, zit nu met een geschat verlies van twintig miljoen euro. Overigens werd Candide na het stopzetten van het programma meteen opgevangen door de ‘psychologische afdeling’ van productiebedrijf Adventure Line Productions. Zelf heeft ze nog niet publiek gereageerd op de zaak.

Het is overigens niet de eerste keer dat de dochter van de trainer van de Marokkaanse ploeg zo nadrukkelijk het - Franse en Marokkaanse - nieuws haalt. In november vorig jaar plaatste Marokko zich ten koste van Ivoorkust voor de eindronde in Rusland en toen Candide de spelerstunnel in Abidjan inliep om het feest met haar vader mee te vieren, kreeg ze rake klappen. Het is nooit officieel vastgelegd wie de klappen uitdeelde, maar volgens Renard sr. waren het de bewakingsagenten. Enkele verzorgers legden Candide op een brancard waardoor ze zich daarna kon laten behandelen. “Ik snap echt niet hoe mensen zich zo tegenover mijn dochter kunnen gedragen”, foeterde Renard in de pers.

“Na alles wat ik voor Ivoorkust heb gedaan, is dit niet te vatten”, aldus de voormalig bondscoach van De Olifanten. “In het gedrang en de opwinding besloot de politie om willekeurig klappen uit te delen. Mijn dochter wilde op de grond gaan zitten, maar werd wel geraakt. Ze is geschrokken, maar heeft zich sterk gehouden.” Op 15 juni treft Marokko zogezegd Iran en Renard zal gebrand zijn op een overwinning. Niet alleen omdat hij simpelweg wil presteren als sportman, maar ook omdat hij zijn dochter na de hectische afgelopen maanden waarschijnlijk een groot plezier zou doen met een mooie start van het WK.

