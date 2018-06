VZ telt af - Ibrahimovic oogst kritiek: ‘Hij moet zich vreselijk voelen’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: hoe wordt er in Zweden gereageerd op de afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic en waarom krijgt hij zoveel kritiek?

Door Gijs Freriks

Visa

“Ja, ik ga naar het WK. Ik zeg gewoon dat ik naar het WK ga. Als ik meer zeg, zijn er mensen die me daarop afrekenen. Dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Een WK zonder mij zou geen WK zijn.” Zlatan Ibrahimovic leek in april in de show van Jimmy Kimmel te bevestigen dat hij terugkeert uit zijn pensioen en meegaat naar Rusland, maar het was niets meer dan een reclamestunt. Ibrahimovic heeft namelijk een contract getekend als ambassadeur van Visa, de officiële betaalpartner van wereldvoetbalbond FIFA. In die hoedanigheid zal hij ook afreizen naar Rusland.

“Ik heb de hele wereld verteld dat ik aanwezig zal zijn op het WK en nu helpt Visa mij en fans overal ter wereld om het spel van dichtbij te volgen. Visa is vernieuwend. Zlatan is vernieuwend. Samen helpen we fans geen moment te missen van het WK”, vertelde de 36-jarige aanvalsleider van Major League Soccer-club Los Angeles Galaxy later. Met zijn cryptische uitspraken en tweets hield Ibrahimovic voetbalminnend Zweden lang in spanning, maar bondscoach Janne Andersson vond het eind april tijd om opening van zaken te geven.

Janne Andersson presenteert op 15 mei zijn voorselectie.

Energie

“Om het duidelijk te formuleren: als je stopt bij de nationale ploeg, zoals Zlatan heeft gedaan na het EK van 2016, en hij was heel erg duidelijk toen hij erover sprak, dan is de zaak afgedaan. Als je de drive verliest om veertig of vijftig dagen bij de nationale ploeg te zitten en liever niets doet of tijd doorbrengt met je familie, dan respecteer ik dat”, vertelde Andersson aan Kicker. Lars Richt, de sportief directeur van bond SvFF, voegde daar later aan toe: “Hij is niet teruggekomen op zijn beslissing te stoppen als international.”

Ibrahimovic werd dan ook niet opgenomen in de selectie en dus zal Zweden het moeten doen met spelers als Marcus Berg, John Guidetti, Isaac Kiese Thelin en Ola Toivonen. “Ik heb respect voor de vragen die ik heb gekregen, maar alle vragen over Ibrahimovic hebben mij wel de nodige energie gekost. Ik ben nooit geïrriteerd geweest, maar het kostte mij wel energie. Soms werd ik zelfs moe van mezelf”, zei Andersson eind april. “Wat ik van alle uitspraken van Ibrahimovic vond? Ik vond het vrij grappig. Het was humor, het is best grappig dat veel mensen zich druk maken om slechts een reclame. Ibrahimovic is een charmante persoonlijkheid en doet het erg goed in de Verenigde Staten.”

Niet iedereen ging net zo luchtig met de promospelletjes van Ibrahimovic om als de bondscoach. Velen vinden dat de spits verwarring heeft gezaaid en daarmee de voorbereiding van de nationale ploeg heeft verstoord. Andreas Granqvist gaf eind april toe dat Ibrahimovic wat hem betreft eerder duidelijkheid had mogen verschaffen: “Hij had kunnen zeggen: ‘ja, ik wil op het WK spelen’ of ‘nee, mijn ‘nee’ staat vast’. Dan waren alle geruchten er niet geweest.” Aanvaller Jimmy Durmaz sloot zich daarbij aan: “Er is verdomd veel gedoe geweest. Het is fijn dat er duidelijkheid is, want nu weet iedereen waar-ie aan toe is.” En verdediger Mikael Lustig: “Zlatan weet heel goed wat hij doet. Hij is erg bedachtzaam in interviews. Ik denk dat hij al heel lang wist dat hij sowieso niet mee zou gaan.”

Bethard

De kritiek op Ibrahimovic concentreerde zich ook op de sponsordeals zelf. Zo heeft Ibra niet alleen een deal lopen met Visa, maar werkt hij ook samen met onder meer Samsung, Volvo, Vitamin Well én gokbedrijf Bethard. In april tweette de voormalig spits van onder andere Ajax, Manchester United en Paris Saint-Germain: “The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018.” ‘Skyhöga’ kan vertaald worden als ‘stijgende’. “Ik ben teleurgesteld in hem”, reageerde Ardalan Shekarabi in een interview met Aftonbladet. Shekarabi is de minister van Openbaar Ambt in Zweden en vond het niet kies dat Ibrahimovic in zee is gegaan met een wedkantoor.

“Dit is een persoon die miljoenen mensen inspireert, maar nu weigert om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn eigen daden. Ik houd mij al drieënhalf jaar bezig met dit onderwerp en heb mensen ontmoet die het heel slecht hebben, die totaal in de knoop zitten. Mensen van vlees en bloed. Dat komt deels door bedrijven als Bethard die agressief opereren en buiten de Zweedse wetgeving vallen. Daarom vind ik dit een grote teleurstelling van Ibrhaimovic. Hij zou net als onze politieke partijen moeten luisteren naar de kwetsbaren in de samenleving. Iedereen mag zijn mening hebben, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om te zien wat gokverslaving kan aanrichten in een maatschappij.”

Den här artikeln borde vara tillägnad statliga Svenska Spel. https://t.co/JVS16dAv4b

Öppna brevet – vill få Zlatan att byta sidahttps://t.co/J12LFMDku0 — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) 16 april 2018

De Spelberoendes riksförbund, een organisatie die gokken probeert tegen te gaan, uitte bij monde van voorzitter Henrik Armus eveneens stevige kritiek: “Als Ibrahimovic wat menselijkheid in zijn lichaam heeft, dan zou hij zich nu vreselijk slecht moeten voelen”, aldus Armus in een open brief. “Gokken kan net zo slecht zijn als alcohol en drugs. In de meest schrijnende gevallen leidt een gokverslaving tot de dood. Ik ben zelf ook verslaafd geweest en was bereid om zelfmoord te plegen omdat ik zoveel gokschulden had. Ik had hier vandaag waarschijnlijk niet gestaan als ik geen hulp had gezocht om van mijn verslaving af te komen.”

“Wat ik hoop dat Ibrahimovic gaat doen? Het klinkt misschien naïef, maar hopelijk zet hij de samenwerking met Bethard stop en focust hij zich ergens anders op. Hij is van harte welkom om een van onze meetings te bezoeken. Hij blijft voor velen namelijk een rolmodel en we hebben het hier wel over een groot maatschappelijk probleem”, aldus Armus. Ibrahimovic lijkt zich echter weinig van de kritiek aan te trekken. In een tweet reageerde hij op de klacht van Armus van de Spelberoendes riksförbund: “Zijn interview zou gericht moeten zijn aan Svenska Spel”, zo doelde hij op de Zweedse overheidsinstelling voor kansspelen.

