VZ telt af - Veteraan komt terug uit pensioen: ‘Een teken van wanhoop’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: de terugkeer van de 38-jarige Sergei Ignashevich.

Door Gijs Freriks

Verrassing

Egypte-doelman Essam-El Hadary is met 45 jaar de oudste speler die deelneemt aan het WK, maar Sergei Ignashevich kan er ook wat van. De verdediger is 38 en viert een dag voor de finale van het toernooi zijn volgende verjaardag. De 120-voudig international zette na het EK in Frankrijk een punt achter zijn carrière bij de nationale ploeg van Rusland. “We hebben rustig met elkaar gepraat. Sergei zei dat hij bereid is om plaats te maken voor de jongere garde. Hij begreep dat bondscoaches niet meer kijken naar spelers van een bepaalde leeftijd. Maar mocht het nodig zijn, dan is Ignashevich bereid om ons te blijven helpen”, vertelde bondscoach Stanislav Cherchesov in augustus 2016 aan Sovsport.

Het leek er niet op dat Igna nog een keer een wedstrijd zou spelen voor Sbornaya, maar toch gaat het er op het WK van komen. Cherchesov kan vanwege blessureleed geen beroep doen op Viktor Vasin, Ruslan Kambolov en Georgi Dzhikiya en nam Ignashevich derhalve op in zijn 28-koppige voorselectie. “Na de blessure van Kambolov heb ik Ignashevich gebeld, met wie ik het contact nooit had verloren. Hij heeft rustig geluisterd en meldt zich op ons trainingskamp”, zei de keuzeheer op de website van voetbalbond RFU.

Het telefoontje van Cherchesov kwam ‘als een verrassing’, vertelde Ignashevich zelf: “Ik dacht dat het goed zou zijn om mijn jawoord aan hem te geven, want het is een WK dat ook nog eens in eigen land gehouden wordt. Ik zal mijn best doen om het team te helpen.” Ignashevich heeft een aflopend contract bij CSKA Moskou en voetbalminnend Rusland verwacht dat hij na het WK een punt zet achter zijn carrière. Als hij dus niet was meegegaan met de nationale ploeg, dan was de geboren Moskoviet nu mogelijk al geen profvoetballer meer geweest. Bovendien had Ignashevich voor deze zomer heel andere plannen.

Wanhoop

“Ons plan voor een romantische vakantie is in één dag in duigen gevallen, maar ik ben heel blij met deze onverwachte wending. Het is voor hem geweldig om in eigen land een WK te spelen”, schreef vrouw Natalia op haar Instagram-pagina. In Rusland wordt er wisselend gereageerd op de terugkeer van ‘dinosaurus’ Ignashevich, die sinds 2004 voor CSKA speelt en daarvoor uitkwam voor kampioen Lokomotiv Moskou, Krylya Sovetov Samara, Znamya Truda, Patriot Moskou, Spartak Moskou en Torpedo Moskou.

“Enerzijds is zijn terugkeer een teken van wanhoop, anderzijds is het gezien alle blessures een logische stap”, vindt Rashid Rakhimov, voormalig trainer van onder meer Lokomotiv en Amkar Perm. Hij is een erg ervaren speler die een uitstekend seizoen heeft gespeeld. Sergei beseft dat zijn carrière bijna is afgelopen en dat hij die kan afsluiten met een WK. Dat is de droom van iedere voetballer.” Zoran Tosic, die bij CSKA jarenlang met Ignashevich samenspeelde, zei: “De terugkeer van Sergei is de juiste stap. Als een speler van 39 jaar wordt teruggevraagd voor het nationale team, dan geeft dat wel aan op wat voor niveau hij zit. Dus hij is nog altijd heel goed”, aldus de Servische aanvaller van Partizan Belgrado.

“Sergei is erg ervaren. Hij heeft een perfect seizoen gespeeld, dus dit is terecht. Hij is in staat om onze ploeg te helpen”, vindt Lokomotiv-trainer Yuri Semin. Voormalig doelman Sergei Ovchinnikov speelde bij Lokomotiv samen met de stopper en is tegenwoordig de keeperstrainer van CSKA. Hij noemt Ignashevich ‘een model voor de volgende generatie voetballers’: “Hij is een professional die al twintig jaar op het hoogste niveau meedoet. Hij is nog altijd een van de beste verdedigers van het land.” In Rusland beseft men dat er niet veel betere verdedigers beschikbaar zijn dan Ignashevich. Maar of deze bijna 39 jaar oude veteraan in staat is om spitsen als Mohamed Salah en Luis Suárez af te stoppen, dat is zeer de vraag.

