Update: HSV moet flinke boete betalen door wangedrag fans

Rick van Drongelen was zaterdag in tranen na de degradatie van Hamburger SV uit de Bundesliga. De verdediger, die negentig minuten op de bank bleef tijdens de 2-1 zege op Borussia Mönchengladbach, heeft desondanks geen plannen om HSV deze zomer te verlaten. Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij mee met de club naar de 2. Bundesliga.

"Het is allemaal heel vers nu, maar op dit moment heb ik geen reden om te denken dat ik hier weg wil. Als je de fans vandaag ook weer ziet. Dit is zo’n gigantisch grote club", vertelt Van Drongelen aan het Algemeen Dagblad. De degradatie doet 'echt veel pijn', geeft de ex-speler van Sparta Rotterdam toe. "Als je ziet hoe de fans negentig minuten lang achter de ploeg stonden. Dat is gewoon ongekend. We zijn er echt kapot van."

"De laatste weken hebben we onder de nieuwe trainer Christian Titz nog veel punten gepakt met goed voetbal, maar het was niet genoeg", treurt Van Drongelen. Het publiek van HSV stond lang achter de ploeg, maar in de slotfase werden tientallen fakkels en rookbommen op het veld gegooid. Een enorme politiemacht moest de orde herstellen in het Volksparkstadion. "Doodzonde dat een kleine groep dit doet. Wat mij bij blijft is vooral de staande ovatie die we na afloop kregen."

Update 14 juni 14.32 uur – HSV moet flinke boete betalen door wangedrag fans

De Duitse tuchtcommissie heeft Hamburger SV een boete van 115.000 euro opgelegd. De fans van de degradant gooiden tijdens de degradatiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach vuurwerk en rookbommen op het veld, terwijl andere supporters het veld betraden. Pas na een kwartier kon het duel worden hervat.