Update: Buffon voor drie wedstrijden geschorst na rode kaart

Gianluigi Buffon is door de UEFA aangeklaagd vanwege zijn uitspraken bij de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Juventus (1-3). De Italiaanse doelman werd vlak voor het eindsignaal met een rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Michael Oliver, nadat Buffon woest had gereageerd op de in blessuretijd gegeven strafschop. Hij leverde na afloop forse kritiek op de leidsman.

De sluitpost deelde onder meer een duw uit aan Oliver en gaf de leidsman na afloop een veeg uit de pan. “Eén man kan dus blijkbaar alle dromen van een elftal verwoesten. Dan heb je geen hart, dan zit er een vuilnisbak op de plek waar je hart hoort te zitten. Als je niet de persoonlijkheid hebt om in een stadion als dit te fluiten en de juiste beslissingen te nemen, ga dan toch lekker met je vrouw en kinderen op de tribune zitten, frisdrank drinken en friet eten”, aldus Buffon.

Cristiano Ronaldo benutte in blessuretijd de strafschop, die gegeven werd na een overtreding van Medhi Benatia op Lucas Vázquez, en schoot Real Madrid daarmee naar de halve finale van de Champions League. De UEFA stelt dat Buffon zich met zijn uitspraken niet heeft gehouden aan de ‘algemeen geldende gedragsregels’ en wil hem daarom bestraffen. Op 31 mei doet de strafkamer van de UEFA uitspraak en het is nog onduidelijk waarvoor Buffon precies moet vrezen.

Update 5 juni 15.25 uur – Buffon voor drie wedstrijden geschorst na rode kaart

Gianluigi Buffon is door de UEFA voor drie Europese duels geschorst. De doelman, die Juventus heeft verlaten en waarschijnlijk gaat tekenen bij Paris Saint-Germain, krijgt de straf vanwege zijn rode kaart in het duel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Buffon ging na een toegewezen strafschop tekeer tegen Michael Oliver, waarna de arbiter besloot de sluitpost van het veld te sturen.