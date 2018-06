Update: Liverpool bevestigt transfervrij vertrek van Emre Can

Emre Can lijkt af te stevenen op een transfervrij vertrek bij Liverpool. Beide partijen onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe verbintenis, maar volgens de Daily Mirror is van toenadering weinig sprake. Emre Can zou alleen willen tekenen als een transferclausule in zijn contract wordt opgenomen en dat ziet Liverpool niet zitten.

Liverpool wil geen precedent scheppen: the Reds zijn bang dat andere spelers zich straks met dezelfde eis melden aan de onderhandelingstafel, indien wordt toegegeven aan het verzoek van Emre Can. Transferclausules zijn niet erg gebruikelijk in Engeland en dat wil Liverpool voorlopig zo houden. Aan interesse voor Emre Can is ondertussen geen gebrek: met name Juventus wil profiteren van de mogelijke transfervrije status van de Duitser.

Op dit moment staat Emre Can met een rugblessure aan de zijlijn. De 24-jarige middenvelder speelde op 17 maart zijn laatste wedstrijd voor Liverpool. Maandag onderging Emre Can meerdere medische tests, maar over zijn herstelperiode is nog geen duidelijkheid. Deelname aan de Champions League-finale van 26 mei wordt volgens de Engelse pers een race tegen de klok. Door de blessures van Alex Oxlade-Chamberlain en Adam Lallana is de spoeling op het middenveld al dun.

De kans bestaat dus dat Emre Can zijn laatste wedstrijd voor Liverpool al heeft gespeeld, maar een langer verblijf op Anfield heeft hij nooit uitgesloten. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Liverpool, dat in de zomer van 2014 twaalf miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Bayer Leverkusen. De middenvelder speelde sindsdien 166 officiële wedstrijden, waarin hij in totaal goed was voor 14 doelpunten en 12 assists.

Update 8 juni 18.03 uur - Liverpool bevestigt transfervrij vertrek van Emre Can

Emre Can is niet langer speler van Liverpool. De club uit de Premier League bevestigt dat de middenvelder transfervrij vertrekt en dat geldt ook voor verdediger Jon Flanagan. Waar laatstgenoemde zijn carrière voortzet, is nog niet bekend, maar het is vrijwel zeker dat de 24-jarige Can aan de slag gaat bij Juventus. De Duits international speelde in de Champions League-finale zijn 167e en laatste wedstrijd voor the Reds.