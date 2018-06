Update: ‘Sir Alex Ferguson na kleine maand ontslagen uit ziekenhuis’

Sir Alex Ferguson heeft de intensive care verlaten, zo laat Manchester United weten. “Zijn familie is overweldigd door de steun en mooie wensen, maar blijft vragen om de privacy in acht te nemen omdat dit van vitaal belang zal zijn tijdens de volgende fase van het herstel”, valt er te lezen.

Ferguson werd afgelopen vrijdag getroffen door een hersenbloeding en lag enkele dagen in coma, maar is daar dus uit ontwaakt. Manager José Mourinho verklapte eerder op de woensdag op een persconferentie al dat het beter ging met de 76-jarige Schot. Veel meer wilde hij er niet over kwijt: “Want het is een privéaangelegenheid. Zijn familie heeft om privacy gevraagd en dat zal ik respecteren.”

Vrijdagochtend rond 09.00 uur werd Ferguson door een ambulance opgehaald bij zijn huis in Cheshire. Hij werd vervoerd naar het ziekenhuis van Macclesfield en werd later getransfereerd naar het Salford Royal. Daar werd hij later op de zaterdagavond geopereerd.

“De procedure is goed gelopen, maar hij moet een tijd op de intensive care blijven om optimaal te kunnen herstellen. Zijn familie vraagt om privacy”, zo luidde het statement van Manchester United, dat donderdagavond op bezoek gaat bij West Ham United.

Update 2 juni 09.10 uur - 'Sir Alex Ferguson na kleine maand ontslagen uit ziekenhuis'

Een kleine maand nadat hij getroffen werd door een hersenbloeding, is Sir Alex Ferguson weer thuis. The Sun meldt dat de 76-jarige Schot thuis verder aan zijn herstel gaat werken en het Salford Royal Hospital heeft verlaten. In augustus zou Ferguson weer op de tribune willen zitten bij Manchester United.