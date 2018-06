VZ telt af - Hiddink weigert rol tijdens WK: ‘Hij wil graag aanvallen’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag aandacht voor de nationale ploeg van Zuid-Korea en bondscoach Tae-Yong Shin.

Door Gijs Freriks

Guus Hiddink

Zuid-Korea neemt voor de negende keer op rij deel aan een WK, maar hoop op een succesvol toernooi hebben de inwoners niet. De Taegeuk Krijgers overleefden de kwalificatiegroep ternauwernood en worden sinds het ontslag van Uli Stielike geleid door Tae-Yong Shin, een relatief onervaren trainer. De 47-jarige Zuid-Koreaan was in clubverband enkel van 2010 tot 2012 vast hoofdtrainer, want toen werkte hij bij Seongnam Ilhwa Chunma. Later ging hij aan de slag als bondscoach van de Onder-23 en Onder-20 van Zuid-Korea en in de zomer van vorig jaar werd hij door de bond naar voren geschoven.

De oud-middenvelder boekte slechts vier overwinningen als bondscoach en heeft het team nog niet sprankelend laten voetballen. “Maar de wereld gaat op het WK zien hoe sterk Zuid-Korea is”, zei hij in september. De nederlagen tegen Qatar en China van eerder dat jaar waren ook na de plaatsing voor de eindronde echter niet vergeten. “Ik ben in de war. Waarom ben ik eerder boos dan gelukkig nadat het team zich geplaatst heeft?”, schreef een voetbalvolger op webportal Naver. Een ander schreef over de 0-0 tegen Oezbekistan: “Kijkende naar de wedstrijd bekroop mij een heel benauwd gevoel.”

“Het leek alsof ik honderd zoete aardappelen had gegeten zonder dat er ook maar één was afgespoeld met water. Moeten we wel naar het WK willen om in de eerste ronde al uitgeschakeld te worden?” Een derde fan schreef: “Andere teams zullen bidden: ‘alsjeblieft, laat ons tegen Zuid-Korea moeten’.” Om de geplaagde Shin te helpen, deed de voetbalbond een poging om Guus Hiddink in te lijven als technisch adviseur. De man die het land in 2002 naar de halve finale van het WK leidde, had Shin tijdens het eindtoernooi van belangrijke adviezen kunnen voorzien. Echter, Hiddink bedankte in oktober voor de eer.

Experimenten

Shin heeft nog tot 18 juni om zijn team voor te bereiden, want dan neemt men het in Nizhny Novgorod op tegen Zweden. Later staan confrontaties met Mexico en Duitsland op het programma in Groep F. “Als we werken aan de cohesie in de verdediging, dan denk ik dat we al heel wat zorgen kunnen wegnemen”, vertelde de keuzeheer begin mei aan persbureau Yonhap. Tot het WK oefent het Aziatische land nog tegen Bolivia (7 juni) en Senegal (11 juni). Ofschoon lang niet iedereen overtuigd is van de kwaliteiten van Shin, staat Kim Hogon pal achter de bondscoach.

“De beste persoon om het Koreaanse voetbal te herstellen, is Shin. Hij kent de spelers beter dan wie dan ook, is een uitstekende communicator en weet hoe hij het moreel hoog kan houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het team naar succes zal leiden”, vertelde de voormalig vicevoorzitter van de bond nog tijdens de kwalificatiereeks. Journalist John Duerden heeft zijn twijfels: “Hij is een man die zijn teams graag laat aanvallen. Als het werkt, kan het goed werken en kan het spel aantrekkelijk zijn. Maar hij heeft de neiging om te experimenteren met selecties en systemen, zelfs vóór grote wedstrijden. In sommige kringen leeft het gevoel dat hij soms wordt meegesleurd door zijn eigen inventiviteit.”

