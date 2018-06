VZ telt af - Wie is Victoria Lopyreva, de ambassadrice van het WK?

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: wie is Victoria Lopyreva, de ambassadrice van het WK?

Door Gijs Freriks

Miss Rusland

De WK-organisatie van Rusland kent 75 ambassadeurs en ambassadrices, onder wie dirigent Valeri Gergiev, oud-aanvaller Dmitri Bulykin, pianist Denis Matsuev, acteur Danila Kozlovsky en Victorya Lopyreva. Laatstgenoemde is hét gezicht van het bid. De inwoonster van Moskou siert de billboards en bladen, reist de hele wereld rond om het WK te promoten, verrichtte reeds de opening van de Confederations Cup en zal straks ook vooraan staan bij het startsein van het mondiale eindtoernooi in het Luzhniki Stadion in Moskou.

De 34-jarige Lopyreva studeerde bedrijfsadministratie aan de Staatsuniversiteit van Economieën in Rostov aan de Don, de havenstad waar ze werd geboren en opgroeide. De blondine was op haar vijftiende reeds met modellenwerk begonnen en won diverse verkiezingen. Zo werd ze in 2001 verkozen tot ‘Model van Rostov aan de Don’ en ‘Beste Model van Zuid-Rusland’ en verkreeg ze later titels als ‘Het Gezicht van het Jaar’ en ‘De Furore van het Jaar’. In 2003 werd Lopyreva verkozen tot Miss Rusland.

De redactie van de website Championat liep in maart een dag mee met de inmiddels ambassadrice, presentatrice, actrice, model en blogger. In 24 uur verzorgde ze een rondleiding op het nieuwe vliegveld van Rostov, had ze een shoot bij het stadion, gaf ze een interview aan de BBC, bezocht ze een jeugdtoernooi, hield ze een persconferentie, ontmoette ze de zieke voetbalfan Nikita en gaf ze een interview aan Championat. “En vorige maand was ik in Marokko, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Dubai, Sudan, Moskou en nu zijn we dus in Rostov aan de Don”, vertelde Lopyreva in dat vraaggesprek.

Fedor Smolov

“Ik bezoek stadions, scholen, bonden en geef interviews. Ik was eerst ambassadrice van speelstad Rostov, maar nu ben ik dat van het gehele WK. Ik roep toeristen op om het WK te bezoeken en vertel ze over ons land. Een gebrek aan kennis genereert angsten. Ik probeer daarom uit te leggen dat we in ons land dezelfde mensen zijn. Wij glimlachen en zijn klaar om de verlorenen te helpen. Het hangt van zulke details af of toeristen terugkeren naar ons land en hun vrienden over Rusland vertellen. Buitenlanders weten ook niet hoe Rostov eruitziet. Zo vragen ze of ze een warme muts moeten meenemen. Ze zijn verrast dat je gratis met de trein kunt en dat je geen visum nodig hebt wanneer je een ticket en een fan-ID hebt.”

Lopyreva was aanvankelijk vooral bekend omdat ze ruim drie jaar een relatie had met voormalig Feyenoorder Fedor Smolov, die tegenwoordig voor FK Krasnodar voetbalt. In mei 2015 bevestigde ze dat de liefde over was: “Ik had de beslissing eigenlijk een half jaar geleden al genomen, maar hij slaagde er nog in om mij ervan te overtuigen dat hij volwassen was geworden en dat hij klaar was om zijn familie en beroep serieus te nemen. Tot nu toe blijft hij echter alleen geïnteresseerd in social media en prachtige auto’s. Hij is een goede kerel, maar helaas volgen we niet langer hetzelfde pad. Ik wens hem alle gezondheid toe en hoop dat al zijn carrièreplannen mogen uitkomen”, schreef ze op Instagram.

Victoria Lopyreva met Leonid Slutsky, de nieuwe trainer van Vitesse.

FK Rostov

Toeval of niet: na de breuk leefde Smolov op, werd hij twee keer topscorer van de Premjer Liga en werd hij een vaste waarde in de nationale ploeg. “Het heeft mij verrast dat ze dat zo heeft opgeschreven”, verwees Smolov naar het Instagram-bericht van zijn ex. “Maar wat kan ik doen? Het zijn niet mijn woorden. Ik denk dat ik het na drie jaar niet heb verdiend om dat soort opmerkingen aan te moeten horen. Ze had ook gewoon kunnen melden dat ze het had uitgemaakt, zonder verdere details. Of de liefde weg is? Ja, na al haar woorden is die heel ver weg. Het is verleden tijd.” De liefde voor het voetbal hebben beiden in ieder geval nog gemeen. Lopyreva bezocht de afgelopen maanden wedstrijden van onder meer Boca Juniors, AS Roma en Manchester United en ontmoette diverse prominenten.

Ze ging op de foto met Francesco Totti, Ronaldo, Andrea Pirlo, Josep Guardiola, Sir Alex Ferguson en Ronaldinho. Het is niet ondenkbaar dat Lopyreva na het WK in de voetballerij werkzaam blijft. En misschien gaat ze zelfs wel aan de slag bij FK Rostov, de trots uit haar stad. In 2016 zei ze er wel wat voor te voelen om voorzitster te worden van de geelhemden: “Natuurlijk! Ik ben een patriot. De financiële problemen? Daar is altijd wel een oplossing voor te vinden. Ik zal in gesprekken met potentiële investeerders in ieder geval wat vaker glimlachen. Dat is mijn grootste wapen om te wedijveren met mannen.”

