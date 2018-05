Hoe wordt het prijzengeld op het WK in Rusland verdeeld?

Op het WK in Rusland wordt voor meer dan alleen de eindzege gestreden. Net zoals in de Champions League wordt ook op het mondiale eindtoernooi gestrooid met miljoenen euro’s. Winst van het WK levert miljoenen op, maar ook landen die al in de groepsfase worden uitgeschakeld kunnen rekenen op een groot bedrag. Lees hier hoe het prijzengeld precies wordt verdeeld.

De 32 deelnemende landen op het WK hebben in totaal 400 miljoen dollar (344 miljoen euro) aan prijzengeld te verdelen. Dat bedrag ligt twaalf procent hoger dan vier jaar geleden tijdens het WK in Brazilië. Nog nooit werd er zo’n hoog bedrag uitgekeerd door de wereldvoetbalbond op een mondiaal eindtoernooi. “Dat is een teken dat het financieel goed gaat met de FIFA”, zei voorzitter Gianni Infantino vorig jaar.

Alle 32 deelnemers zijn verzekerd van 8 miljoen dollar (6,7 miljoen euro*) voor hun deelname aan de groepsfase. Landen die de groepsfase weten te overleven, maar worden uitgeschakeld in de achtste finales kunnen rekenen op nog eens 4 miljoen dollar (3,3 miljoen euro). Landen die zich wél plaatsen voor de kwartfinales ontvangen 8 miljoen dollar. Uitschakeling in de kwartfinales levert weer 4 miljoen dollar op. De vier overgebleven landen ontvangen verschillende bedragen, afhankelijk van hun prestaties.

De twee verliezende halve finalisten verdelen samen 46 miljoen dollar (38,5 miljoen euro). Zij strijden om de derde plaats en de winnaar ontvangt 24 miljoen dollar (20 miljoen euro) en de verliezer mag 22 miljoen dollar (18,4 miljoen euro) bijschrijven. De winnaar van het WK krijgt 38 miljoen dollar (31,8 miljoen euro), terwijl de verliezend finalist 28 miljoen dollar (23,4 miljoen euro) overhoudt.

Hoe was het prijzengeld verdeeld op het WK in Brazilië?

Het prijzengeld op het WK in Rusland ligt een stuk hoger dan vier jaar geleden in Brazilië. Toen kreeg winnaar Duitsland 30 miljoen euro. Verliezend finalist Argentinië kreeg 21,5 miljoen euro en Nederland kreeg voor de derde plaats bijna 19 miljoen euro. Het totale prijzengeld bedroeg destijds 358 miljoen dollar (300 miljoen euro). Weer vier jaar eerder, tijdens het WK in Zuid-Afrika lagen de bedragen nog lager. Aan de eindzege was toen een bedrag van 30 miljoen dollar (25,1 miljoen euro) verbonden, terwijl Nederland als verliezend finalist 24 miljoen euro (20 miljoen euro) kreeg.

*Bedragen in euro’s zijn afgerond en berekend volgens de huidige koers.

De FIFA keert alle bedragen na afloop van het WK uit aan de 32 betreffende voetbalbonden. Het is gebruikelijk dat de bonden hun internationals belonen voor de prestaties op het toernooi. Dergelijke bonussen zijn niet verplicht en verschillen vaak van hoogte, afhankelijk van de prestaties op het WK. De verwachtingen van deelnemende teams zijn verschillend en dat is ook terug te zien aan de beloofde bonussen. Landen die naar verwachting mee gaan doen om de eindzege, zullen naar verhouding een lager bedrag overhouden wanneer zij worden uitgeschakeld in de kwartfinale, vergeleken met landen die al blij mogen zijn als de groepsfase wordt overleefd.

Op voorhand lekken de beloofde bonussen regelmatig uit. Zo weet the Sun dat de internationals van Engeland 5 miljoen pond (5,7 miljoen euro) mogen verdelen, wat neerkomt op opngeveer 245.000 euro per speler. Wanneer the Three Lions de groepsfase niet overleven, dan ontvangen zij niets en gaat al het geld naar de Engelse bond. Waneer Duitsland het WK wint, mogen de internationals een totaalbedrag van 8 miljoen euro verdelen. Zij ontvangen dan 350.000 euro per speler, terwijl zij bij het verliezen van de finale 200.000 euro per speler overhouden. Voor een derde plaats ontvangen de Duitse internationals 150.000 euro en een vierde plaats is goed voor 125.000 euro.