Update: Liverpool verstuurt bod van zestig miljoen naar Frankrijk

De nieuwe werkgever van Nabil Fekir lijkt bekend. Canal+ en RMC melden dat Olympique Lyon en Liverpool een akkoord hebben bereikt over een transfersom van zeventig miljoen euro inclusief bonussen. Gérard Houllier zou een grote rol hebben gespeeld in de aanstaande transfer.

De voormalig manager van Liverpool is de adviseur van voorzitter Jean-Michel Aulas en was onlangs in Engeland om de onderhandelingen met the Reds af te ronden. De 24-jarige Fekir gaat een contract voor vijf seizoenen tekenen en ook zijn 21-jarige broer Yassin gaat mee naar Lyon. Deze linksbuiten speelt sinds de zomer van 2015 voor les Gones.

l’Équipe meldde zondagmiddag al dat Olympique Lyon heeft beloofd om mee te werken met een vertrek van Fekir, ondanks een contract tot medio 2020. Ook clubs als Real Madrid en AC Milan hadden naar verluidt belangstelling, maar zij lijken dus te worden afgetroefd door Liverpool, dat ook Ousmane Dembélé nog zou willen hebben.

Aulas, de voorzitter van Olympique Lyon, laat via Twitter overigens weten ‘vandaag geen contact’ te hebben gehad met Liverpool: “Nabil Fekir is hier. We hopen hem te behouden en om hem te gebruiken in de Champions League volgend seizoen.” Tot dusverre was de aanvallende middenvelder in 150 wedstrijden in clubverband goed voor 56 doelpunten en 36 assists.

Update 30 mei 21.30 uur - Liverpool verstuurt bod van zestig miljoen naar Frankrijk

Diverse Franse media meldden begin mei dat Liverpool en Olympique Lyon een akkoord hadden bereikt over een transfersom van zeventig miljoen euro voor Nabil Fekir. Alle betrokken partijen ontkenden later dat er overeenstemming was bereikt en Le Parisien schrijft dat Liverpool nu pas een eerste bod heeft verstuurd. Het gaat om een bedrag van zestig miljoen euro, al gaat Olympique Lyon daar waarschijnlijk niet mee akkoord.