VZ telt af - Fan fietst 5.000 kilometer voor Salah: ‘Reis is het belangrijkst'

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi en reist vandaag even mee met Mohamed Nufal, de Egyptische fan die een fietstocht van vijfduizend kilometer onderneemt om zijn land aan te kunnen moedigen.

Door Robin Bruggeman

Egypte was in 1934 het eerste Afrikaanse land dat zich wist te plaatsen voor een WK en verloor tijdens dat toernooi in Italië zijn eerste en enige wedstrijd met 4-2 van Hongarije. Na die ervaring duurde het maar liefst 56 jaar tot er in 1990 een tweede deelname aan een mondiaal eindtoernooi volgde voor de Farao’s. Op het WK van 1990, dat eveneens door Italië werd georganiseerd, eindigden de Noord-Afrikanen in een groep met Engeland, Ierland en Nederland onderaan, al werden dankzij gelijke spelen tegen Oranje en de Ieren wel de eerste WK-punten uit de geschiedenis binnengehaald.

Het voetbalgekke land moest na dat toernooi opnieuw lang wachten voor een nieuwe kans op een WK, tot oktober vorig jaar om precies te zijn. Mohamed Salah schoot zijn land toen met een rake penalty in de blessuretijd tegen Congo-Brazzaville na 28 jaar afwezigheid weer naar een mondiaal eindtoernooi en de Egyptenaren kwamen bij de loting voor het WK in Rusland terecht in een groep met Uruguay, het gastland en Saudi-Arabië.

De ploeg van bondscoach Héctor Cúper speelt zijn eerste wedstrijd op 15 juni in het Central Stadium van Jekaterinenburg tegen het Uruguay van Luis Suárez en Edinson Cavani en als alles volgens plan verloopt, zit daar een bijzondere supporter op de tribunes om Salah en consorten aan te moedigen. Mohamed Nufal stapte namelijk op 7 april op het Tahrir-plein in het hart van Caïro op zijn fiets om aan de reis naar Rusland te beginnen en is op dit moment nog altijd onderweg.

Uitgezwaaid door zijn moeder en vergezeld door vrienden en familie trapte Nufal zijn eerste meters van een tocht van vijfduizend kilometer die hem door zeven landen, waaronder Jordanië, Bulgarije, Roemenië, Moldavië en Oekraïne zal voeren, met als eindbestemming de qua inwonertal vierde stad van Rusland. Het door een burgeroorlog verscheurde Syrië zal Nufal met het vliegtuig oversteken, terwijl het naastgelegen Irak eveneens uit veiligheidsoverwegingen wordt overgeslagen.

De 24-jarige Egyptenaar hoopt dat hij de reis in 65 dagen af kan leggen en wil onderweg zoveel mogelijk gebruikmaken van hostels en van hem gunstig gezinde vreemdelingen die hem een bed voor de nacht aan willen bieden. Voor de dagen waarop hij zich helemaal zelf zal moeten zien te redden heeft Nufal naast reserveonderdelen voor zijn fiets, een extra telefoon en accu’s ook kampeergerei en een tent ingepakt.

Met alleen zijn fiets en de voorraden die hij op zijn rug en in zijn tassen mee zal nemen als hulpmiddelen zal de supporter van de Farao’s voor flink wat uitdagingen komen te staan, die hij met het gebruik van handen en voeten het hoofd hoopt te kunnen bieden: “De verschillende talen zullen waarschijnlijk voor de grootste problemen zorgen. Ik zal proberen daarmee om te gaan met behulp van vertaalapps en gebarentaal”, blikte hij tegenover Reuters vooruit op zijn reis.

Nufal heeft er vertrouwen in dat hij de afstand heelhuids zal weten af te leggen en ontving al steun van het Egyptische Ministerie van Jeugd en Sport, het Russische Centrum voor Cultuur in de hoofdstad Caïro en de Egyptische Fietsersbond, die hem alle drie besloten te sponsoren. De voetbalgekke fan weet in ieder geval waar hij aan begint, aangezien dit niet de eerste keer is dat hij per fiets een grote afstand overbrugt om zijn land te ondersteunen.

Voorafgaand aan de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Congo in Alexandrië zat Nufal drie dagen op zijn fiets om de stad aan de Middellandse Zee te bereiken, terwijl hij vorig jaar ook op zijn tweewieler stapte om Egypte aan te moedigen tijdens de Afrika Cup in Gabon. De tocht van zo’n vierduizend kilometer via Tsjaad, Sudan en Kameroen kostte hem toen zeventig dagen en hij arriveerde net op tijd in Centraal-Afrika om de openingswedstrijd van het toernooi, dat Egypte uiteindelijk afsloot als verliezend finalist, mee te maken.

Die reis door onder meer de Sahara en de Sahel beviel Nufal ruim een jaar geleden zo goed dat hij op zijn tocht naar Rusland iets soortgelijks mee hoopt te maken: “Het gaat meer om de reis zelf dan om de aankomst. Als het alleen maar om het WK zou gaan, zou ik gewoon het vliegtuig pakken. Dit is een prachtige kans voor mij om nieuwe dingen te zien en mee te maken”, was hij voor zijn vertrek enthousiast over de weg die voor hem lag.

