WK 2018 stadions in Rusland: welke wedstrijden worden waar gespeeld?

Met het WK in Rusland in aantocht, nemen we de twaalf stadions onder de loep waarin alle wedstrijden tijdens het mondiale eindtoernooi worden afgewerkt. Vier jaar geleden was het voor de organisatie billenknijpen omdat sommige stadions vlak voor aanvang van het WK in Brazilië nog altijd niet af waren, maar ook in Rusland verliep de bouw van een aantal stadions niet volgens plan. Desodanks kunnen de deelnemende teams ervan uitgaan dat alle stadions op tijd af zijn.

Olympisch Stadion Luzhniki

Stad Moskou

Capaciteit: 81.000

Het Luzhniki Stadion is het grootste onderkomen van alle stadions op het WK. Met name fans van Manchester United en Chelsea kunnen zich dit stadion goed voor de geest halen, daar de Champions League-finale van 2008 hier werd afgewerkt. De binnenkant van het Luzhniki is sinds 2013 herbouwd. Het dak, dat in 1996 werd toegevoegd, en de iconische voorgevel zijn intact gebleven. Doordat de sintelbaan rond het veld is verwijderd, kon het stadion vergroot worden naar 81.000 zitplaatsen.

Groepswedstrijden: Rusland - Saoedi-Arabië (14 juni), Duitsland - Mexico (17 juni), Portugal - Marokko (20 juni), Denemarken - Frankrijk (26 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (1 juli), halve finale (11 juli), finale (15 juli).

Otkrytie Arena

Stad Moskou

Capaciteit: 45.360

Het stadion waar Quincy Promes zijn thuiswedstrijden afwerkt met Spartak Moskou werd geopend in 2014. Het Spartak Stadion werd ook gebruikt tijdens de Confederations Cup in 2017. Hoewel Spartak Moskou een van de meest succesvolle clubs uit Rusland is, had het nooit een eigen onderkomen tot dit stadion werd gebouwd. Spartak speelde voorheen op verschillende locaties in Moskou. Een eigen stadion bleek meer dan welkom, want vorig seizoen pakte Spartak Moskou de eerste landstitel in vijftien jaar. Uniek aan dit stadion is het levensgrote standbeeld achter een van de twee doelen van de gebroeders Starostin, de oprichters van de club.

Groepswedstrijden: Argentinië - IJsland (16 juni), Polen - Senegal (19 juni), België - Tunesië (23 juni), Servië - Brazilië (27 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (3 juli).

Kazan Arena

Stad Kazan

Capaciteit: 45.379

Rubin Kazan verliet het vorige onderkomen in 2013 voor de nieuwe Kazan Arena. Het stadion staat bekend om het grootste tv-scherm in Europa. Het Full HD scherm heeft een totale oppervlakte van liefst 3.700 vierkante meter en loopt langs de complete buitenkant van een zijde van het stadion. Tijdens de Confederations Cup werd de halve finale tussen Portugal en Chili (0-0, Chili won na strafschoppen) in de Kazan Arena gespeeld.

Groepswedstrijden: Frankrijk - Australië (16 juni), Iran - Spanje (20 juni), Polen - Colombia (24 juni), Zuid-Korea - Duitsland (27 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (30 juni), kwartfinale (6 juli).

Samara Arena

Stad Samara

Capaciteit: 45.568

Buiten het WK om staat dit stadion bekend als de Cosmos Arena. De bouw van het stadion is nog niet helemaal af. Vlak voor aanvang van het mondiale eindtoernooi worden de puntjes nog altijd op de i gezet. Na het WK zal de Samara Arena in gebruik worden genomen door Kylia Sovetov, dat momenteel zijn wedstrijden afwerkt in het Metallurg Stadion. Door een brand in augustus heeft de bouw van het stadion vertraging opgelopen. Betrokkenen zijn ervan overtuigd dat het stadion op tijd af is.

Groepswedstrijden: Costa Rica – Servië (17 juni), Denemarken – Australië (21 juni), Uruguay – Rusland (25 juni), Senegal – Colombia (28 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (2 juni), kwartfinale (7 juli).

Mordovia Arena

Stad: Saransk

Capaciteit: 44.442

Mordovië is een republiek in Rusland, ongeveer vijfhonderd kilometer ten zuid-oosten van Moskou. Na het WK wordt dit het stadion van FC Mordovia Saransk, een club voorgekomen uit een fusie van twee teams in 2005. Op het WK biedt het stadion plaats aan bijna 45.000 toeschouwers. Na het toernooi wordt dat aantal teruggebracht naar 28.000, om meer te voldoen aan de wensen van de club.

Groepswedstrijden: Peru – Denemarken (16 juni), Colombia – Japan (19 juni), Iran – Portugal (25 juni), Panama – Tunesië (28 juni).

Knock-outwedstrijden: geen.

Rostov Arena

Stad: Rostov

Capaciteit: 45.000

De Rostov Arena werd nieuw gebouwd voor het WK en wordt het stadion van FK Rostov. De club werd nog nooit kampioen op het hoogste niveau, maar was er in het seizoen 2015/16 dicht bij. Rostov eindigde in dat seizoen met twee punten minder achter kampioen CSKA Moskou. Het stadion en aangrenzende park wordt in mei geopend.

Groepswedstrijden: Brazilië - Zwitserland (17 juni), Uruguay - Saoedi-Arabië (20 juni), Zuid-Korea - Mexico (23 juni), IJsland - Kroatië (26 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale.

Fisht Olympisch Stadion

Stad: Sochi

Capaciteit: 47.659

Het Fisht Olympic Stadium is gebouwd voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2014 als een indoor arena. Om nog voor een aantal andere toernooien in aanmerking te komen werd de arena omgebouwd tot een stadion dat voldoet aan de reglementen van de FIFA. Tijdens de Confederations Cup werden hier vier wedstrijden afgewerkt en op het WK in totaal zes.

Groepswedstrijden: Portugal - Spanje (15 juni), België - Panama (18 juni), Duitsland - Zweden (23 juni), Australië - Peru (26 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (30 juni), kwartfinale (7 juli).

Ekaterinburg Arena

Stad: Yekaterinburg

Capaciteit: 35.696

Zonder twijfel het meest bijzondere stadion dat de Russen hebben gebouwd. Het Central Stadium in Yekaterinburg is speciaal voor het WK verbouwd. Met een speciale tribune wordt de capaciteit uitgebreid naar 35.000 stoeltjes, terwijl de capaciteit na het toernooi wordt teruggebracht naar 25.000 toeschouwers.

Groepswedstrijden: Egypte – Uruguay (15 juni), Frankrijk – Peru (21 juni), Japan – Senegal (24 juni), Mexico – Zweden (27 juni).

Knock-outwedstrijden: geen.

Volgograd Arena

Stad: Volgograd

Capaciteit: 45.568

Dit stadion is speciaal voor het WK gebouwd en zal na het toernooi in gebruik worden genomen door FC Rotor Volgograd. Het stadion werd gebouwd op de plaats waar vroeger het Central Stadium van Rotor stond. Hoewel het stadion er op het oog uit springt, worden er geen wedstrijden gespeeld in de knock-outfase. Wellicht heeft dat te maken met de locatie van het stadion, circa duizend kilometer ten zuiden van Moskou.

Groepswedstrijden: Tunesië – Engeland (18 juni), Nigeria – IJsland (22 juni), Saoedi-Arabië – Egypte (25 juni), Japan – Polen (28 juni).

Knock-outwedstrijden: geen.

Nizhny Novgorod Stadium

Stad: Nigzhny Novgorod

Capaciteit: 44.899

Het Nizhny Novgorod Stadium wordt na het WK in gebruik genomen door FC Olimpiyets Nizhny Novgorod. Deze club promoveerde in het seizoen 2016/17 naar het tweede niveau van Rusland.

Groepswedstrijden: Zweden – Zuid-Korea (18 juni), Argentinië – Kroatië (21 juni), Engeland – Panama (24 juni), Zwitserland – Costa Rica (27 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (1 juli), kwartfinale (6 juli).

Kaliningrad Stadium

Stad: Kaliningrad

Capaciteit: 35.212

Kaliningrad is uniek onder de speelsteden van het WK in Rusland, omdat het niet een daadwerkelijk onderdeel van Rusland is. Kaliningrad ligt in de regio Oost-Pruisen en maakte tot 1945 nog deel uit van Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Kaliningrad in handen van de Sovjet-Unie en werd in 1991 een exclave van Rusland, liggend tussen Polen en Litouwen. Na het WK komt FC Baltika Kaliningrad in het stadion te spelen en wordt de capaciteit van 35.000 teruggebracht naar 25.000. Het stadion zou eigenlijk in maart al worden geopend met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Baltika en Schalke 04, maar door slecht weer werd dit duel afgelast.

Groepswedstrijden: Kroatië – Nigeria (16 juni), Servië – Zwisterland (22 juni), Spanje – Marokko (25 juni), Engeland – België (28 juni).

Knock-outwedstrijden: geen.

Saint-Petersburg Stadium

Stad: Sint-Petersburg

Capaciteit: 68.134

De bouw van dit stadion heeft meer tijd in genomen dan op voorhand was gepland: negen jaar. Dit nieuwe stadion van Zenit Sint-Petersburg wordt op het WK het Saint-Petersburg Stadium genoemd. De Russische topclub trad uiteindelijk, na talloze tegenslagen, in april toe tot dit stadion, waar vorig jaar de finale van de Confederations Cup werd gespeeld.

Groepswedstrijden: Marokko - Iran (15 juni), Rusland - Egypte (19 juni), Brazilië - Costa Rica (22 juni), Nigeria - Argentinië (26 juni).

Knock-outwedstrijden: achtste finale (3 juli), halve finale (10 juli), wedstrijd om de derde plaats (14 juli).