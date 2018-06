Update: ‘Vitesse troeft onder meer Rangers af en haalt bekende van Slutsky’

Vitesse heeft de eerste versterking voor het aankomende seizoen op het oog. De Gelderlander meldt donderdagochtend dat Max Clark na de zomer mogelijk de kleuren van de Arnhemmers zal verdedigen. De 23-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract bij het in de Championship uitkomende Hull City en is zodoende transfervrij op te halen.

De regionale krant schrijft dat Clark uit het netwerk van Leonid Slutsky, na de zomer de trainer in GelreDome, komt. De Russische oefenmeester had het tussen juni en december vorig jaar voor het zeggen bij the Tigers en kent Clark van hun gezamenlijke periode in Oost-Engeland. De linksback komt uit de jeugdopleiding van Hull en maakte op 5 augustus 2017 zijn debuut in de hoofdmacht.

Daarvoor deed hij al ervaring op bij Cambridge United, dat hem twee keer huurde van de huidige nummer achttien van de Championship. Door zijn aflopende contract is de concurrentie om de handtekening van Clark overigens fors. Naast Vitesse zouden volgens de Hull Daily Mail ook Nottingham Forest en Millwall hengelen naar de diensten van de voormalig international van Engeland Onder-17.

Update 22 juni 2018 14.45 uur - 'Vitesse troeft onder meer Rangers af en haalt bekende van Slutsky'

Vitesse gaat zich versterken met Max Clark. De 22-jarige linksback is een goede bekende van traienr Leonid Slutsky en komt transfervrij over van Hull City. Volgens de Gelderlander moet Clark alleen nog medisch gekeurd worden. Hull wilde graag door met de linkspoot, maar Clark was toe aan een nieuwe uitdaging. Vitesse was niet de enige club met interesse, ook Nottingham Forest, Sheffield Wednesday, Millwall en Rangers wilden hem hebben. Clark tekent voor drie jaar bij Vitesse.