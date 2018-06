VZ telt af - ‘Voor de veiligheid van onze journalisten wordt niet gezorgd’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: waarom de Oekraïense voetbalbond geen accreditaties verleent aan Oekraïense journalisten.

Door Gijs Freriks

Onveiligheid

Op het WK zullen waarschijnlijk weinig Oekraïense journalisten werkzaam zijn. Niet alleen omdat de nationale ploeg van dat land zich niet plaatste voor het eindtoernooi, maar ook omdat de voetbalbond Oekraïense journalisten niet accrediteert die vanuit Rusland verslag willen doen. “Want”, zo legde Artem Frankov, lid van het uitvoerend comité van de Oekraïense FFU, begin februari uit aan persbureau TASS: “Er wordt niet voor hun veiligheid gezorgd.” Als Oekraïense journalist kan je wel naar het WK gaan, maar dan moet je de accreditatie enkel via de FIFA of de voetbalbond van Rusland zien te regelen.

Aleksei Sorokin, de man die het succesvolle WK-bid leidde, begrijpt weinig van de opstelling van de Oekraïners: “Het is een vreemd standpunt, want als er problemen zijn rondom accreditaties, dan gaat alleen de FIFA daarover. Bovendien is het onmogelijk om op basis van selectieve, etnische of andere gronden veiligheid te waarborgen. Van iederéén wordt namelijk de veiligheid gewaarborgd, of het nu spelers, fans of journalisten zijn.” De maatregel van de FFU kan niet los worden gezien van de (politieke) spanningen tussen Oekraïne en Rusland.

Boycot

President Petro Poroshenko pleitte al voor een boycot van het WK en buitenlandminister Pavel Klimkin sloot zich daar in april bij aan: “Ik roep de Europese politici op om het WK te boycotten. We moeten het Kremlin duidelijk laten weten dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Het Kremlin moet maar eens goed gaan voelen! De wereldgemeenschap moet de talloze misdaden van Rusland tegen de mensheid veroordelen, moet tegen deze manier van politiek bedrijven ageren. Het Kremlin blijft namelijk een agressieve politiek voeren en internationaal recht schenden. Men ontketent een oorlog tegen een democratische gemeenschap.”

Klimkin deed zijn uitspraken in een interview met RP Online, een maand nadat voormalig dubbelspion Sergei Spkripal in Salisbury werd vergiftigd met een zenuwgas. Volgens onder anderen premier Theresa May zat Rusland achter deze aanval. “Vergiftigen, cyberaanvallen, nepnieuws verspreiden… het is tijd om te reageren”, aldus Klimkin. Het besluit van Oekraïne om haar journalisten geen accreditaties te geven voor het WK viel niet bij iedereen even goed. “Waarom besluit de bond in mijn plaats dat ik niet naar het WK mag? Oké, ik ga waarschijnlijk sowieso niet, maar waarom zou de bond daarover moeten beslissen?”, foeterde Sergei Bolotnikov in de televisieshow TatoTake.

Katsap

De Russische commentator Vasili Utkin begrijpt de actie van de FFU evenmin: “Rusland zou de veiligheid niet kunnen waarborgen… Ik heb als commentator veel gereisd en heb mij nog nooit afgevraagd of de bond mij wel beschermt. En als ik mij opeens moet verdedigen, dan vertrouw ik duizend keer liever op mijn eigen vindingrijkheid dan op virtuele ondersteuning. Bovendien is een journalist voor zijn vak eigenlijk altijd op zoek naar gevaar, hij vermijdt dat in ieder geval niet. Het is geen sycofantisch, maar een risicovol beroep. Maar in Rusland werken miljoenen Oekraïense werknemers en zij denken niet aan gevaren. En dit zijn jullie landgenoten! Daarnaast willen duizenden Oekraïners naar Rusland om de stadions en wedstrijden te bezoeken. Het is helemaal niet gevaarlijk”, aldus de verslaggever.

“Wat Utkin zegt, daar heeft hij gelijk in”, gaat Bolotnikov verder. “Waarom zouden journalisten bang zijn om naar Rusland te gaan? Wat een nonsens! Overal in de wereld is er wel gevaar, maar journalisten horen niet bang te zijn. Veel mensen willen namelijk weten wat er op het WK gebeurt en dus moeten journalisten gewoon hun werk doen. Rusland organiseert toch ook een eigen competitie zonder problemen? Oekraïense journalisten worden er niet bang gemaakt en er worden ook geen tomaten naar ze gegooid…” Denis Bosyanok is een andere mening toegedaan. Hij werkt als commentator bij Sport1 en Sport2 en is niet van plan om naar Rusland af te reizen, zo vertelde hij op 14 april.

“Rusland is in oorlog met ons. Moeten we naar een land gaan dat al zoveel soldaten van ons heeft gedood? Moeten we doen alsof er niets is gebeurd, alsof het een vriendelijk land voor ons is? Ik vind het moeilijk voor te stellen dat je daar normaal kan werken. Het moeilijkste is om je ogen te sluiten voor de Russische daden, dat is vanuit menselijk oogpunt ondragelijk. Bovendien zijn er geen veiligheidsgaranties”, aldus Bosyanok. “Wat ik van Utkin vind? Hij kwam in 2000 naar Oekraïne om het EK te verslaan en pikte de plaats van Oekraïense commentatoren in. Hij gedraagt zich als een chauvinist, hij is een typische chauvinist, een katsap!” Een katsap is een scheldwoord voor een etnische Rus dat ‘geitenbaard’ betekent, een verwijzing naar de bebaarde soldaten uit het oude Moskovië.

