WK 2018 Panini verzamelalbum checklist: alle spelers, teams en specials

Panini heeft het nieuwe verzamelalbum voor het WK in Rusland gelanceerd. Bijna vijftig jaar na de lancering van de WK 1970 Mexico-collectie, ligt de nieuwe collectie in de schappen. Het Nederlands elftal is er dan wel niet bij in Rusland, het zal de echte liefhebbers er niet van weerhouden om ook dit jaar weer het verzamelalbum vol te krijgen. Goedkoop is dat overigens niet.

Het is een traditie die al 48 jaar lang stand houdt. In aanloop naar het WK barst de gekte rond de Panini-stickers los onder de liefhebbers. Op weg naar het WK in Rusland heeft Panini het nieuwste verzamelalbum op de markt gebracht en sinds deze maand zijn de stickers ook in Nederland te koop.

Hoeveel Panini-stickers zijn er te verzamelen?

In totaal zijn er 682 stickers te verzamelen in het WK-album. Een flink aantal, al word je bij aanschaf van een Panini starterpack (4,50 euro) op weg geholpen met 25 stickers. Er zijn 50 specials te verzamelen.

Hoeveel spelers telt een Panini WK-selectie?

Bij ieder deelnemend land is er plaats voor 18 spelers, terwijl iedere bondscoach 23 spelers mag meenemen naar het eindtoernooi. Maanden voordat de bondscoaches van de 32 deelnemende landen hun WK-selecties bekendmaken, brengt Panini het album met alle achttienkoppige selecties op de markt. "Wij hebben de zwaarste opdracht ter wereld: we moeten in de hoofden van 32 bondscoaches kruipen", aldus hoofdredacteur Fabrizio Melegari van Panini tegenover het Duitse persbureau DPA. "Het is een heel lang proces, dat gepaard gaat met allerlei moeilijkheden en frustraties.”

Doorgaans krijgt circa twaalf procent van de spelers die wel in het Panini-album staan geen uitnodiging van hun bondscoach voor het WK. In de Duitse Panini-selectie is bijvoorbeeld geen plaats voor bijvoorbeeld Mario Gómez en Sandro Wagner. De geblesseerde Manuel Neuer heeft daarentegen wel een eigen sticker.

Wat kost het om een Panini-album vol te krijgen?

De Engelse hoogleraar Paul Harper rekende voor The Independent uit wat het kost om je Panini-album vol te krijgen. In het meest gunstige geval waarbij je nooit een dubbel plaatje krijgt, kost een volledig plakboek 125,16 euro. De kans dat dat gebeurt, is bijzonder klein. Voor een pakje van vijf stickers ben je 0,99 euro kwijt en gemiddeld kost het je 883,11 euro om all 682 stickers in bezit te krijgen. “Het vullen van een album is de afgelopen jaren een stuk duurder geworden dan voorheen. Niet alleen omdat er meer teams deelnemen aan het WK, maar ook omdat Panini creatiever is geworden met het opvullen van de ruimtes”, aldus Harper.

Panini WK 2018 checklist

WK-bokaal, officiële wedstrijdbal & logo’s

0 Panini-logo

1 FIFA-logo

2 WK-bokaal

3 2018 WK graphic 1

4 2018 WK graphic 2

5 2018 WK-logo 1

6 2018 WK-logo 2

7 Officiële wedstrijdbal

Stadions

8 Ekaterinburg Arena

9 Kaliningrad Stadium

10 Kazan Arena

11 Spartak Stadium

12 Nizhny Novgorod Stadium

13 Luzhniki Stadium

14 Rostov Arena

15 Saint Petersburg Stadium

16 Samara Arena

17 Mordovia Arena

18 Fisht Stadium

19 Volgograd Arena

Het Luzhniki Stadion in Moskou

Speelsteden

20 Moskou 1

21 Moskou 2

22 Kaliningrad

23 Sint-Petersburg

24 Sochi

25 Rostov-on-Don

26 Volgograd

27 Kazan

28 Nizhny Novgorod

29 Samara

30 Yekaterinburg

31 Saransk

Rusland: logo (32), Teamfoto (33), Igor Akinfeev (34), Igor Smolnikov (35), Viktor Vasin (36), Mário Fernandes (37), Fedor Kudryashov (38), Ilya Kutepov (39), Dmitri Kombarov (40), Aleksei Miranchuk (41), Denis Glushakov (42), Aleksandr Golovin (43), Yuri Zhirkov (44), Aleksandr Samedov (45), Aleksandr Erokhin (46), Alan Dzagoev (47), Daler Kuzyayev (48), Dmitry Poloz (49), Fedor Smolov (50), Aleksandr Kokorin (51).

Saudi-Arabië: logo (52), Teamfoto (53), Abdullah Al-Mayouf (54), Osama Hawsawi (55), Abdullah Al-Zori (56), Mansoor Al-Harbi (57), Omar Hawsawi (58), Yasser Al-Shahrani (59),Motaz Hawsawi (60), Mohammed Al-Breik (61), Taisir Al-Jassim (62), Salman Al-Faraj (63), Abdulmalek Al-Khaibri (64), Salman Al-Moasher (65), Yahya Al-Shehri (66), Salem Al-Dawsari (67), Nawaf Al-Abed (68), Mohammad Al-Sahlawi (69), Nasser Al-Shamrani (70), Fahad Al-Muwallad (71).

Egypte: logo (72), teamfoto (73), Essam El Hadary (74), Ali Gabr (75), Ahmed El Mohamady (76), Omar Gaber (77), Ramy Rabia (78), Ahmed Hegazi (79), Ahmed Abdelmonem Fathy (80), Mohamed Abdel Shafy (81), Saad Samir (82), Tarek Hamed (83), Mahmoud Kahraba (84), Mohamed Elneny (85), Mahmoud Trezeguet (86), Abdallah Said (87), Ramadan Sobhi (88), Ahmed Hassan (89), Mohamed Salah (90), Amr Gamal (91).

Uruguay: logo (92), teamfoto (93), Fernando Muslera (94), Maxi Pereira (95), Diego Godín (96), Martín Cáceres (97), José Giménez (98), Sebastián Coates (99), Gastón Silva (100), Mathías Corujo (101), Egidio Arévalo Ríos (102), Álvaro González (103),Nicolás Lodeiro (104), Carlos Sánchez (105), Cristian Rodríguez (106), Matías Vecino (107), Edinson Cavani (108), Luis Suárez (109), Cristhian Stuani (110), Diego Rolán (111).

Portugal: logo (112), teamfoto (113), Rui Patrício (114), Bruno Alves (115), Pepe (116), José Fonte (117), Eliseu (118), Cédric Soares (119), Raphaël Guerreiro (120), João Moutinho (121), João Mário (122), Danilo Pereira (123), William Carvalho (124), André Gomes (125), Ricardo Quaresma (126), Bernardo Silva (127), André Silva (128), Gelson Martins (129), Cristiano Ronaldo (130), Nani (131).

Spanje: logo (132), teamfoto (133), David de Gea (134), Jordi Alba (135), Nacho (136), Nacho Monreal (137), Gerard Piqué (138), Sergio Ramos (139), Daniel Carvajal (140), Sergio Busquets (141), Thiago Alcántara (142), Isco (143), Koke (144), Marco Asensio (145), Andrés Iniesta (146), David Villa (147), Saúl Ñíguez (148), Álvaro Morata (149), Vitolo (150), Diego Costa (151).

Marokko: logo (152), teamfoto (153), Munir Mohamedi (154), Medhi Benatia (155), Nabil Dirar (156), Romain Saiss (157), Fouad Chafik (158), Hamza Mendyl (159), Achraf Hakimi (160), Mbark Boussoufa (161), Karim El Ahmadi (162), Younes Belhanda (163), Nordin Amrabat (164), Faycal Fajr (165), Hakim Ziyech (166), Youssef Ait Bennasser (167), Khalid Boutaib (168), Rachid Alioui (169), Aziz Bouhaddouz (170), Youssef En-Nesyri (171).

Iran: logo (172), teamfoto (173), Alireza Beiranvand (174), Pejman Montazeri (175), Vouria Ghafouri (176), Jalal Hosseini (177), Milad Mohammadi (178), Morteza Pouraliganji (179), Ramin Rezaeian (180), Ehsan Hajsafi (181), Omid Ebrahimi (182), Saeid Ezatolahi (183), Vahid Amiri (184), Alireza Jahanbakhsh (185), Ashkan Dejagah (186), Saman Ghoddos (187), Mehdi Taremi (188), Karim Ansarifard (189), Reza Ghoochannejhad (190), Sardar Azmoun (191).

Frankrijk: logo (192), teamfoto (193), Hugo Lloris (194), Raphaël Varane (195), Lucas Digne (196), Djibril Sidibé (197), Samuel Umtiti (198), Layvin Kurzawa (199), Laurent Koscielny (200), Blaise Matuidi (201), N'Golo Kanté (202), Thomas Lemar (203), Adrien Rabiot (204), Paul Pogba (205), Olivier Giroud (206), Antoine Griezmann (207), Alexandre Lacazette (208), Kylian Mbappe (209), Ousmane Dembélé (210), Anthony Martial (211).

Australië: logo (212), teamfoto (213), Mathew Ryan (214), Mitchell Langerak (215), Milos Degenek (216), Bailey Wright (217), Aziz Behich (218), Trent Sainsbury (219), Ryan McGowan (220), Mark Milligan (221), Aaron Mooy (222), James Troisi (223), Mile Jedinak (224), Massimo Luongo (225), Jackson Irvine (226), Tom Rogic (227), Tim Cahill (228), Mathew Leckie (229), Tomi Juric (230), Robbie Kruse (231).

Peru: logo (232), teamfoto (233), Pedro Gallese (234), Carlos Cáceda (235), Aldo Corzo (236), Miguel Trauco (237), Christian Ramos (238), Luis Advíncula (239), Alberto Rodríguez (240), Miguel Araujo (241), Christian Cueva (242), Renato Tapia (243), Andy Polo (244), Yoshimar Yotun (245), Edison Flores (246), Paolo Hurtado (247), Paolo Guerrero (248), Jefferson Farfán (249), Raúl Ruidíaz (250), André Carrillo (251).

Denemarken: logo (252), teamfoto (253), Kasper Schmeichel (254), Jannik Vestergaard (255), Simon Kjaer (256), Andreas Christensen (257), Andreas Bjelland (258), Mathias Jörgensen (259), Jens Stryger Larsen (260), Peter Ankersen (261), Riza Durmisi (262), William Kvist (263), Thomas Delaney (264), Christian Eriksen (265), Lasse Schöne (266), Pione Sisto (267), Nicklas Bendtner (268), Nicolai Jörgensen (269), Yussuf Poulsen (270), Andreas Cornelius (271).

Argentinië: logo (272), teamfoto (273), Sergio Romero (274), Gabriel Mercado (275), Federico Fazio (276), Javier Mascherano (277), Nicolás Otamendi (278), Marcos Rojo (279), Ramiro Funes Mori (280), Lucas Biglia (281), Enzo Pérez (282), Ángel Di María (283), Marcos Acuña (284), Éver Banega (285), Eduardo Salvio (286), Mauro Icardi (287), Lionel Messi (288), Paulo Dybala (289), Sergio Agüero (290), Gonzalo Higuaín (291).

IJsland: logo (292), teamfoto (293), Hannes Halldórsson (294), Birkir Saevarsson (295), Ragnar Sigurdsson (296), Kári Árnason (297), Ari Skúlason (298), Sverrir Ingason (299), Hördur Magnússon (300), Aron Gunnarsson (301), Birkir Bjarnason (302), Emil Hallfredsson (303), Gylfi Sigurdsson (304), Arnór Ingvi Traustason (305), Rúrik Gíslason (306), Jóhann Gudmundsson (307), Alfred Finnbogason (308), Jón Dadi Bödvarsson (309), Vidar Örn Kjartansson (310), Björn Sigurdarson (311).

Kroatië: logo (312), teamfoto (313), Danijel Subasic (314), Sime Vrsaljko (315), Ivan Strinic (316), Dejan Lovren (317), Domagoj Vida (318), Josip Pivaric (319), Vedran Corluka (320), Ivan Rakitic (321), Luka Modric (322), Marcelo Brozovic (323), Marko Rog (324), Mario Pasalic (325), Milan Badelj (326), Mateo Kovacic (327), Andrej Kramaric (328), Nikola Kalinic (329), Mario Mandzukic (330), Ivan Perisic (331).

Nigeria: logo (332), teamfoto (333), Ikechukwu Ezenwa (334), Elderson Echiejile (335), Shehu Abdullahi (336), William Troost-Ekong (337), Leon Balogun (338), Kenneth Omeruo (339), Ola Aina (340), John Obi Mikel (341), Ogenyi Onazi (342), Etebo Oghenekaro (343), Wilfred Ndidi (344), Mikel Agu (345), Ahmed Musa (346), Victor Moses (347), Moses Simon (348), Odion Ighalo (349), Alex Iwobi (350), Kelechi Iheanacho (351).

Brazilië: logo (352), teamfoto (353), Alisson (354), Dani Alves (355), Thiago Silva (356), Miranda (357), Filipe Luís (358), Marquinhos (359), Marcelo (360), Willian (361), Paulinho (362), Fernandinho (363), Casemiro (364), Renato Augusto (365), Giuliano (366), Philippe Coutinho (367), Douglas Costa (368), Roberto Firmino (369), Gabriel Jesus (370), Neymar (371).

Zwitserland: logo (372), teamfoto (373), Yann Sommer (374), Stephan Lichtsteiner (375), Manuel Akanji (376), Michael Lang (377), Ricardo Rodríguez (378), Johan Djourou (379), Fabian Schär (380), Granit Xhaka (381), Steven Zuber (382), Blerim Dzemaili (383), Denis Zakaria (384), Xherdan Shaqiri (385), Valon Behrami (386), Gelson Fernandes (387), Breel Embolo (388), Haris Seferovic (389), Admir Mehmedi (390), Eren Derdiyok (391).

Costa Rica: logo (392), teamfoto (393), Keylor Navas (394), Giancarlo González (395), Cristian Gamboa (396), Bryan Oviedo (397), Francisco Calvo (398), Kendall Waston (399), Ronald Matarrita (400), Michael Umana (401), Johnny Acosta (402), Bryan Ruiz (403), Celso Borges (404), Christian Bolaños (405), Randall Azofeifa (406), David Guzmán (407), Rodney Wallace (408), Joel Campbell (409), Marco Ureña (410), Johan Venegas (410).

Servië: logo (412), teamfoto (413), Vladimir Stojkovic (414), Branislav Ivanovic (415), Aleksandar Kolarov (416), Antonio Rukavina (417), Matija Nastasic (418), Dusko Tosic (419), Nikola Maksimovic (420), Jagos Vukovic (421), Dusan Tadic (422), Sergej Milinkovic-Savic (423), Nemanja Matic (424), Luka Milivojevic (425), Adem Ljajic (426), Nemanja Gudelj (427), Mijat Gacinovic (428), Filip Kostic (429), Aleksandar Mitrovic (430), Aleksandar Prijovic (431).

Duitsland: logo (432), teamfoto (433), Manuel Neuer (434), Mats Hummels (435), Antonio Rüdiger (436), Jérome Boateng (437), Joshua Kimmich (438) Jonas Hector (439), Julian Draxler (440), Toni Kroos (441), Emre Can (442), Leon Goretzka (443), Julian Brandt (444), Sebastian Rudy (445), Leroy Sané (446), Mesut Özil (447), Sami Khedira (448), Mario Götze (449), Thomas Müller (450), Timo Werner (451).

Mexico: logo (452), teamfoto (453), Guillermo Ochoa (454), Hugo Ayala (455), Diego Reyes (456), Héctor Moreno (457), Jesús Gallardo (458), Miguel Layún (459), Carlos Salcedo (460), Jonathan dos Santos (461), Giovani dos Santos (462), Andrés Guardado (463), Héctor Herrera (464), Javier Aquino (465), Jesús Corona (466), Hirving Lozano (467), Raúl Jiménez (468), Carlos Vela (469), Javier Hernández (470), Oribe Peralta (471).

Zweden: logo (472), teamfoto (473), Robin Olsen (474), Mikael Lustig (475), Victor Nilsson Lindelöf (476), Andreas Granqvist (477), Martin Olsson (478), Ludwig Augustinsson (479), Emil Krafth (480), Pontus Jansson (481), Sebastian Larsson (482), Emil Forsberg (483), Gustav Svensson (484), Viktor Claesson (485), Jimmy Durmaz (486), Albin Ekdal (487), Isaac Kiese Thelin (488), Marcus Berg (489), John Guidetti (490), Ola Toivonen (491).

Zuid-Korea: logo (492), teamfoto (493), Kim Seung-Gyu (494), Kim Young-Gwon (495), Kim Jin-Su (496), Kwak Tae-Hwi (497), Hong Jeong-Ho (498), Jang Hyun-Soo (499) , Koo Ja-Cheol (500), Kwon Chang-Hoon (501), Ki Sung-Yueng (502), Nam Tae-Hee (503), Han Kook-Young (504), Lee Chung-Yong (505), Jung Woo-Young (506), Lee Jae-Sung (507), Son Heung-Min (508), Ji Dong-Won (509), Kim Shin-Wook (510), Hwang Hee-Chan (511).

België: logo (512), teamfoto (513), Thibaut Courtois (514), Toby Alderweireld (515), Thomas Vermaelen (516), Jan Vertonghen (517), Vincent Kompany (518), Thomas Meunier (519), Axel Witsel (520), Radja Nainggolan (521), Kevin De Bruyne (522), Marouane Fellaini (523), Youri Tielemans (524), Mousa Dembélé (525), Nacer Chadli (526), Eden Hazard (527), Yannick Carrasco (528), Dries Mertens (529), Michy Batshuayi (530), Romelu Lukaku (531).

Panama: logo (532), teamfoto (533), Jaime Penedo (534), José Calderón (535), Michael Murillo (536), Fidel Escobar (537), Román Torres (538), Adolfo Machado (539), Eric Davis (540), Luis Ovalle (541), Felipe Baloy (542), Gabriel Gómez (543), Edgar Barcenas (544), Armando Cooper (545), Alberto Quintero (546), Anibal Godoy (547), Blas Pérez (548), Gabriel Torres (549), Luis Tejada (550), Abdiel Arroyo (551).

Tunesië: logo (552), teamfoto (553), Aymen Mathlouthi (554), Ali Maaloul (555), Syam Ben Youssef (556), Aymen Abdennour (557), Hamdi Nagguez (558), Yassine Meriah (559), Oussama Haddadi (560), Ferjani Sassi (561), Wahbi Khazri (562), Mohamed Amine Ben Amor (563), Ghailene Chaalali (564), Naim Sliti (565), Youssef Msakni (566), Fakhreddine Ben Youssef (567), Taha Yassine Khenissi (568), Yoann Touzghar (569), Anice Badri (570), Ahmed Akaichi (571).

Engeland: logo (572), teamfoto (573), Joe Hart (574), Jordan Pickford (575), Gary Cahill (576), Kyle Walker (577), John Stones (578), Ryan Bertrand (579), Danny Rose (580), Phil Jones (581), Jordan Henderson (582), Alex Oxlade-Chamberlain (583), Dele Alli (584), Eric Dier (585), Adam Lallana (586), Jesse Lingard (587), Raheem Sterling (588), Harry Kane (589), Marcus Rashford (590), Jamie Vardy (591).

Polen: logo (592), teamfoto (593), Lukasz Fabianski (594), Wojciech Szczesny (595), Lukasz Piszczek (596), Kamil Glik (597), Michal Pazdan (598), Thiago Cionek (599), Bartosz Bereszynski (600), Artur Jedrzejczyk (601), Maciej Rybus (602), Jakub Blaszczykowski (603), Kamil Grosicki (604), Grzegorz Krychowiak (605), Krzysztof Maczynski (606), Piotr Zielinski (607), Karol Linetty (608), Robert Lewandowski (609), Lukasz Teodorczyk (610), Arkadiusz Milik (611).

Senegal: logo (612), teamfoto (613), Khadim N'Diaye (614), Kara Mbodji (615), Lamine Gassama (616), Kalidou Koulibaly (617), Salif Sané (618), Saliou Ciss (619), Moussa Wague (620), Idrissa Gueye (621), Cheikhou Kouyaté (622), Cheikh Ndoye (623), Pape Alioune N'Diaye (624), Sadio Mané (625), Moussa Sow (626), Moussa Konaté (627), Keita Baldé (628), M'Baye Niang (629), Ismaila Sarr (630), Mame Diouf (631).

Colombia: logo (632), teamfoto (633), David Ospina (634), Cristian Zapata (635), Santiago Arias (636), Frank Fabra (637), Davinson Sánchez (638), Yerry Mina (639), Carlos Sánchez (640), Juan Cuadrado (641), Abel Aguilar (642), James Rodriguez (643), Giovanni Moreno (644), Wílmar Barrios (645), Radamel Falcao (646), Teofilo Gutierrez (647), Carlos Bacca (648), Edwin Cardona (649), Yimmi Chara (650), Duvan Zapata (651).

Japan: logo (652), teamfoto (653), Eiji Kawashima (654), Shusaku Nishikawa (655), Masato Morishige (656), Yuto Nagatomo (657), Hiroki Sakai (658), Tomoaki Makino (659), Gotoku Sakai (660), Maya Yoshida (661), Hotaru Yamaguchi (662), Shinji Kagawa (663), Makoto Hasebe (664), Hiroshi Kiyotake (665), Keisuke Honda (666), Takashi Usami (667), Genki Haraguchi (668), Shinji Okazaki (669), Yuya Kubo (670), Yuya Osako (671).

World Cup legends

672 Brazilië

673 Duitsland

674 Italië

675 Ururguay

676 Argentinië

677 Engeland

678 Frankrijk

679 Spanje

680 Pele - Brazilië

681 Miroslav Klose - Duitsland