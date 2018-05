Welke scheidsrechters gaan naar het WK en wat krijgen zij betaald?

Björn Kuipers kreeg eind maart te horen dat hij samen met zijn team naar het WK in Rusland gaat. Na het EK van 2012, het WK van 2014 en het EK van 2016 wordt dit zijn vierde grote eintoernooi voor landenteams. Kuipers is een van de in totaal 36 scheidsrechters die komende zomer afreizen naar Rusland. Wie dat zijn en wat zij verdienen aan hun WK-deelname, lees je hier.

Kuipers wordt in Rusland geassisteerd door zijn vaste assistent-scheidsrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, beter bekend als Team Kuipers. Het wordt het laatste eindtoernooi voor de 45-jarige Kuipers. “Internationaal gezien wil ik na het WK nog wel door”, laat Kuipers weten aan Voetbal International. “Misschien een jaar, misschien twee of drie jaar, dat weet ik nog niet. Dat bekijk ik per jaar. Ik vind het simpelweg nog veel te leuk om al te stoppen. Ik wil zeker nog door. Het is een eer op het WK te mogen fluiten, maar het is ook goed om daarna een stap opzij te doen. We hebben met Danny Makkelie een waardige opvolger in huis. Hij staat er internationaal gezien prima op. Daarom ook zou het voor hem geweldig zijn als hij er op dit WK bij is als VAR.”

Half april maakt de UEFA bekend of Makkelie naar het WK gaat als VAR. "In de tweede helft van april komen we weer bijeen in Italië. Dan zal de definitieve keuze wat betreft de VAR's ook gemaakt worden. Dat is een belangrijke beslissing die dan genomen moet worden”, aldus Kuipers, die goede hoop heeft dat Makkelie mee mag als VAR. “De doelstelling is om met vaste teams te gaan werken. Dat is uiteindelijk goed voor iedereen, voor de scheidsrechters zelf, voor de deelnemende landen en voor het toernooi. Voor mij zeker ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik met Danny Makkelie een landgenoot heb die als een van de eersten met het VAR-systeem werkte. Bovendien kunnen we het goed vinden samen.”

Team Kuipers: Erwin Zeinstra, Bjorn Kuipers en Sander van Roekel (v.l.n.r.).

Alle scheidsrechters op het WK in Rusland per continent

Azië: Fahad Al Mirdasi (Saoedi-Arabië), Alireza Faghani (Iran), Ravshan Irmatov (Oezbekistan), Mohammed Abdulla Mohamed (Verenigde Arabische Emiranten), Ryuji Sato (Japan), Nawaf Abdulla Shukralla (Bahrein).

Afrika: Mehdi Abid Charef (Algerije), Malang Diedhiou (Senegal), Bakary Papa Gassama (Gambia), Ghead Grisha (Egypte), Janny Sikazwe (Zambia), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopië).

Midden-Amerika: Joel Aguilar (El Salvador), Mark Geiger (VS), Jair Marrufo (VS), Ricardo Montero (Costa Rica), John Pitti (Panama), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Mexico).

Zuid-Amerika: Julio Bascunan (Chili), Enrique Caceres (Paraguay), Andres Cunha (Uruguay), Nestor Pitana (Argentinië), Sandro Ricci (Brazilië), Wilmar Roldan (Colombia).

Oceanië: Matthew Conger (Nieuw-Zeeland), Norbert Hauata (Tahiti).

Europa: Felix Brych (Duitsland) Cuneyt Cakir (Turkije), Sergey Karasev (Rusland) Björn Kuipers (Nederland), Szymon Marciniak (Polen), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanje), Milorad Mazic (Servië), Gianluca Rocchi (Italië), Damir Skomina (Slovenië), Clement Turpin (Frankrijk).

Kuipers wordt de eerste Nederlandse scheidsrechters met vier grote eindtoernooien achter zijn naam. Hij wordt de derde arbiter die namens Nederland twee WK’s floten. Charles Corver (1978 en 1982) en Mario van der Ende (1994 en 1998) waren de anderen. John van Moorsel (1934), Karel van der Meer (1950), Jan Bronkhorst (1958), Leo Horn (1962), Lau van Ravens (1970), Arie van Gemert (1974), Jan Keizer (1986) en Jan Wegereef (2002) floten allen een WK.

Wat krijgen de WK-scheidsrechters betaald?

De FIFA deelt de scheidsrechters in verschillende categorieën op: elite, eerste, tweede en derde categorie. In 2014 behoorde Kuipers tot de eerstgenoemde groep, waardoor hij ruim 25.000 euro kreeg als startpremie van de voetbalbond. Tevens was er een bonus van 2.000 euro per wedstrijd.

In Rusland ligt het bedrag dat de scheidsrechters ontvangen volgens UOL Esporte een stuk hoger. De topscheidsrechters, onder wie Kuipers, Felix Brych (Duitsland) en Cuneyt Cakir (Turkije) ontvangen 57.000 euro en nog eens 2.500 euro per gefloten duel. Assistent-scheidsrechters kunnen 20.000 euro plus 1.600 euro per wedstrijd tegemoet zien. Deze bedragen zijn niet bevestigd door de FIFA.