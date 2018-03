Guardiola reisde af naar Buenos Aires: ‘Hij is de Che Guevara van het voetbal’

Pep Guardiola is met Manchester City bezig aan zijn derde klus als hoofdtrainer. Na Barcelona en Bayern München maakt hij ook veel indruk in de Premier League. Volgens César Luis Menotti, voormalig bondscoach van Argentinië, heeft Guardiola met the Citizens voor een revolutie in het Engelse voetbal gezorgd en daarom noemt hij de Spaans trainer de “Che Guevara van het voetbal”.

Guardiola gebruikte de interlandperiode voor een bezoek aan Buenos Aires, waar hij Menotti ontmoette. Laatstgenoemde won als trainer met de Argentijnse nationale ploeg het WK in 1978 door in de finale Oranje te verslaan. Menotti was ook trainer van Barcelona. Hij geniet van de impact die Guardiola op het voetbal heeft en maakt de vergelijking met Che Guevara, een wereldberoemde politieke activist die een sleutelrol speelde in de Cubaanse revolutie. Zijn gezicht is bijna overal ter wereld het symbool geworden van verandering en revolutie. “Ik denk dat Pep de Che Guevara van het voetbal is”, aldus Menotti.

“Ik heb altijd gezegd dat een revolutionair wint of wordt afgemaakt tijdens een gevecht”, gaat Menotti verder in gesprek met Sport. “Pep gaat zijn ideeën nooit veranderen. Hij wil goed voetbal laten zien, de baas zijn over het veld en aan de bal. Hij is een coach met een duidelijk imago. Hij is revolutionair geweest, hij wordt zelfs gekopieerd in Italië. Sinds het succes van Barcelona is het idee van een ‘libero’ of een ‘stopper’ veranderd. Dat is te danken aan het succes van Pep met Barça. Hij liet het daarna zien bij Bayern München en heeft het doorontwikkeld bij Manchester City. Daarom zeg ik dat hij de Che Guevara is, het is bij hem de dood of de gladiolen. Het is ongelofelijk dat een trainer wint in Spanje, Duitsland en nu Engeland.”