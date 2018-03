Feyenoord wil inhaalslag maken: ‘Het gat is nu al twintig miljoen euro’

Feyenoord verlaat de huidige Kuip in 2023 voor een nieuw onderkomen en met die stap hoopt de Rotterdamse club vooral in financieel opzicht flink vooruit te gaan. Voorzitter Conré Oostrom van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), die die 43 procent van de aandelen van De Kuip in handen heeft, acht het reëel om in de toekomst financieel te wedijveren met Ajax en PSV.

De huidige begroting van Feyenoord (60 miljoen euro) ligt lager dan die van Ajax (80 miljoen euro) en PSV (70 miljoen euro), maar met de nieuwe Kuip moet het voor de havenclub mogelijk worden om de aansluiting te vinden. "Wij gaan ervan uit dat er meer dan de tot nu toe genoemde 20 miljoen euro aan netto extra middelen binnen moet komen", vertelt Oostrom donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De bestuurder benadrukt dat het voor Feyenoord noodzakelijk is om financieel een inhaalslag te maken. "Het gat met Ajax en PSV is nu al groter dan 20 miljoen euro en dat zal de komende jaren alleen nog maar groeien, indien de trend van de laatste jaren zich voortzet", waarschuwt hij.