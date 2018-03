Veldwijk op het matje geroepen na tonen geslachtsdeel: ‘Waardeloos’

Lars Veldwijk kwam onlangs al in opspraak toen hij weigerde om in te vallen en de spits heeft zich deze week ook niet populair gemaakt bij de clubleiding van FC Groningen. Veldwijk figureerde woensdag in een vlog van zijn vriendin Monica Geuze en liet zich daarin niet van zijn beste kant zien. De aanvaller haalde voor de camera namelijk zijn geslachtsdeel uit zijn broek om Geuze vervolgens een oneerbaar voorstel te doen.

In het Noordlease Stadion kunnen ze niet om de actie van hun spits lachen: “Ik kan er heel helder over zijn, ik vind het helemaal waardeloos hoe Lars Veldwijk deze week weer in het nieuws is gekomen”, spreekt algemeen directeur Hans Nijland tegenover het Dagblad van het Noorden zijn ongenoegen uit. “Het is zo vervelend en zo zonde dat dit gebeurt.”

Nijland vindt dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben, waar dit incident niet mee te rijmen valt. De bestuurder had juist graag gezien dat het rustig bleef rond Veldwijk: “Ik ben misschien wel van het oude stempel, maar ik heb helemaal niets met die vlogs. Het is uitermate onverstandig dat Veldwijk daar op deze manier in figureert.”

Groningen heeft Veldwijk, die sinds februari nadat hij weigerde om in te vallen tegen ADO Den Haag meetraint met de beloften en dit seizoen ook niet meer terug lijkt te komen in de selectie van Ernest Faber, aangesproken op zijn gedrag en aangegeven dit incident zeer vervelend te vinden: “En dan kan het duizend keer zo zijn dat zich dit in privétijd afspeelt, maar ook buiten het veld ben je een professionele speler van FC Groningen van wie wij dit gedrag niet verwachten.”