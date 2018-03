‘Ik heb nog nooit van Mourinho verloren en verloor ook nooit op Old Trafford’

Carlos Carvalhal reist aankomende zaterdag met Swansea City af naar Old Trafford voor het duel met Manchester United en dat zal een speciale wedstrijd worden voor de trainer van de Welshmen. De Portugees krijgt namelijk voor het eerst de kans om zich te meten met landgenoot José Mourinho en heeft naar eigen zeggen veel te danken aan de huidige trainer van the Red Devils.

“Hij is onze koning van het voetbal. Hij is de beste trainer die FC Porto ooit heeft gehad. Hij heeft de deur geopend zodat een nieuwe generatie trainers naar het buitenland kon. Hij heeft de ideeën van de rest van de wereld over Portugese coaches opengebroken”, begint de trainer van Swansea zijn lofzang over Mourinho. “Hij is een vechter en daar bedoel ik mee dat hij erg goed is in mind games.”

“De manier waarop hij zich gedraagt, hij houdt van het theater dat hij maakt, en meestal wint hij dat soort confrontaties ook nog. Ik ben compleet anders, ik sta liever buiten het theater. Het zal een moeilijke wedstrijd voor ons worden en als we iets voor elkaar krijgen zullen we erg blij zijn. Het is normaal als we niets bereiken. Als je ook maar een kans van een procent hebt, moet je er voor de volle honderd procent in geloven. We zullen het team voorbereiden om iets voor elkaar te krijgen op Old Trafford.”

Carvalhal is zich ervan bewust dat ’99,99 procent van de mensen’ zal verwachten dat de thuisploeg zaterdag wint: “Manchester United heeft een enorm sterk team. Ze winnen 95 procent van hun thuiswedstrijden en de teams van Mourinho zijn thuis altijd erg sterk. Maar er zijn twee dingen: ik heb nog nooit van hem verloren en verloor ook nog nooit op Old Trafford, aangezien het mijn eerste wedstrijd tegen hem is en de eerste keer dat ik daar speel, dus ik heb goede statistieken! Ze zullen de bal meer hebben dan wij, dat is normaal. Maar als we de bal hebben moeten we proberen om te scoren en als zij de bal hebben moeten we erg goed verdedigen.”