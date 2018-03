‘Ik moest Overmars zo hard trappen, zodat hij naar de rechterflank verhuisde’

Marc Overmars viert donderdag zijn 45e verjaardag en bij zijn oude club Arsenal bewaart men nog altijd warme herinneringen aan de huidige directeur voetbalzaken van Ajax. De voormalig vleugelaanvaller stond tussen 1997 en 2000 onder contract bij de Engelse grootmacht en heeft in die periode veel indruk gemaakt op onder anderen Lee Dixon. De oud-verdediger maakte echter al voordat Overmars overkwam van Ajax kennis met diens kwaliteiten.

Dixon stond in 1993 in een oefenduel van Engeland met het Nederlands elftal tegenover Overmars. "Ik speelde als rechtsback en hij was linksbuiten", haalt het clubicoon van the Gunners terug op het digitale thuis van de Londense club. "Zijn manier van bewegen… Toen we hem contracteerden, wist ik dat zijn manier van bewegen verdedigers zou vernietigen. Hij was zo slim om te weten wanneer een speler hem kort zou dekken en wanneer een speler zich wat meer terug zou laten zakken."

"Hij liet zich kort inspelen, waarna hij wegdraaide en op je afkwam. Ik herkende die combinatie. Op een gegeven moment moest ik hem zo hard trappen, zodat hij naar de rechterflank verhuisde", vervolgt Dixon. "Ik klaarde de klus, maar het probleem was dat hij op de rechterflank tegenover Martin Keown kwam te staan. Hij verhuisde snel weer naar links, nadat Martin hem een dubbele optater had gegeven."