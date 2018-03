Arsenal-verdediger vermijdt vlees: ‘Ik liet mijn alarm eerst vijf keer afgaan'

Héctor Bellerín is bezig aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Arsenal en de Spaanse rechtervleugelverdediger zegt bewuster dan ooit bezig te zijn met zijn voeding. Hij miste dit seizoen slechts één wedstrijd in de Premier League en Bellerín dankt dat vooral aan zijn nieuwe voedingsplan

De back houdt er sinds het begin van dit seizoen namelijk een veganistisch dieet op na, wat inhoudt dat hij dierlijke producten vermijdt. "Aanvankelijk wilde ik het een paar weken proberen om mijn lichaam te zuiveren. Ik voelde me na die periode echter een stuk beter, waardoor ik het nu al zes maanden volhoud", vertelt hij in gesprek met The Players' Tribune.

Het dieet helpt Bellerín na wedstrijden bij het herstellen. "Het belangrijkste voor mij is dat ik sneller herstel en minder pijn voel. Ik had voorheen na zware wedstrijden altijd last van mijn enkels. Ze raakten dan opgezwollen en stijfjes. Nu hoef ik ze vooraf niet eens meer in te tapen", legt hij uit. "Het maakt niet alleen een verschil in je lichaam: ik geloof ook dat wat we de aarde geven, we op een dag terug zullen krijgen."

Het kostte Bellerín naar eigen zeggen ongeveer drie weken om aan het dieet te wennen. "Ik had zoveel energie na het opstaan, terwijl ik eerst juist de persoon was die zijn alarm altijd vijf keer liet afgaan om uit bed te komen", aldus de verdediger, die aangeeft dat zijn ploeggenoten bij Arsenal vreemd opkijken van de manier waarop hij zich voedt. "Spelers als Nacho Monreal en Laurent Koscielny vragen me altijd waar het vlees op mijn bord ligt. Ze proberen er altijd een stuk op te leggen voor de grap."