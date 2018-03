Kuyt krijgt afscheidswedstrijd en voegt zich bij illuster trio

Dirk Kuyt krijgt op zondag 27 mei zijn afscheidswedstrijd. De 37-jarige Katwijker zette vorig jaar nadat hij met Feyenoord landskampioen was geworden een punt achter zijn loopbaan en verdween sindsdien bijna geruisloos uit het betaald voetbal. Hij kondigt nu zelf aan nog één keer het gras van De Kuip te betreden.

De voormalig international verdedigde verder in zijn carrière ook nog de clubkleuren van FC Utrecht, Liverpool en Fenerbahçe en zal eind mei met oud-ploeggenoten zijn opwachting maken in de 'Dirk Kuyt Testimonial'. Met het geld dat met die wedstijd opgehaald zal worden, heeft Kuyt beloofd drie goede doelen te ondersteunen: Dirk Kuyt Foundation, de Feyenoord Foundation en Support Casper.

Kuyt is pas de vierde Feyenoorder die middels een afscheidswedstrijd extra in het zonnetje wordt gezet door de Rotterdamse club. Eerder kwamen ook Coen Moulijn (0-0 tegen Uruguay in 1972), Willem van Hanegem (2-2 met het WK-elftal van 1974 tegen Feyenoord in 1983) en Giovanni van Bronckhorst (0-1 tegen Real Mallorca in 2010) die eer toe.

Kuyt heeft een imposante spelersloopbaan achter de rug. Zo legde hij vorig seizoen met Feyenoord beslag op het kampioenschap in de Eredivisie en prijken verder ook nog onder meer de Turkse landstitel en twee KNVB Bekers op zijn palmares. Hij speelde 104 interlands voor het Nederlands elftal (24 doelpunten), waarmee hij in 2010 verliezend finalist was op het WK.