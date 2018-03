‘Barcelona is met afstand de favoriet voor het winnen van de CL’

Barcelona is de grote favoriet voor het winnen van de Champions League dit seizoen, zo vindt een groot deel van de bezoekers van Voetbalzone. De Catalanen legden drie jaar geleden voor het laatst beslag op de Cup met de Grote Oren, maar bleven titelhouder Real Madrid en Manchester City betrekkelijk ruim voor in de poll die de afgelopen weken op onze frontpage stond.

Bijna 29.000 bezoekers stemden op de poll: 'Wie wint de Champions League?' 31 procent van de stemmers, circa 8.876 bezoekers, beschouwt Barcelona dit seizoen als de te kloppen ploeg in de Champions League. Het team van Ernesto Valverde rekende in de achtste finales met groot machtsvertoon af met Chelsea en staat in de volgende ronde tegenover AS Roma, dat net als Juventus 4% van de stemmen ontving en daarmee alleen Sevilla (2%) onder zich hield.

Op gepaste afstand van Barcelona volgen Real Madrid en Manchester City, beide met 22% van de stemmen. De Koninklijke ontdeed zich in de vorige ronde van Paris Saint-Germain en bleek in de laatste vier seizoenen driemaal de sterkste in de Champions League. Real Madrid wacht in de kwartfinales een tweeluik met Juventus; afgelopen seizoen nog de tegenstander in de finale.

Manchester City zal op zijn beurt de degens kruisen met Liverpool, dat 6% van de stemmen ontving, maar the Citizens dit seizoen in de Premier League al eens de baas was. Bayern München geldt als grote outsider: 9% van de bezoekers ziet de Duitse recordkampioen in de kwartfinales afrekenen met Sevilla en er uiteindelijk met de eindzege in het toernooi vandoor gaan.