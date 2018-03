UEFA laat racismezaak rusten: ‘Ik zal het me wel hebben ingebeeld’

Atalanta zal niet gestraft worden vanwege vermeend racistisch gedrag van zijn supporters in het Europa League-duel van vorige maand met Borussia Dortmund. De tuchtcommissie van de UEFA had een onderzoek ingesteld in nadat Michy Batshuayi beweerde het mikpunt te zijn geweest van apengeluiden, maar de Europese voetbalbond heeft besloten de zaak te laten rusten.

Batshuayi speelde op 22 februari met Dortmund de returnwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tegen Atalanta. Ofschoon de Belgische spits zich na een 1-1 gelijkspel met de Duitse topclub wist te plaatsen voor de volgende ronde, beleefde hij persoonlijk wel een zeer vervelende avond in Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

LOL. Must be my imagination ??????? https://t.co/50BrKZz6mu — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 29 maart 2018

Batshuayi claimde na afloop racistisch bejegend te zijn door supporters van de Italiaanse club. "2018 en nog steeds racistische apengeluiden op de tribunes... Echt? Ik hoop dat jullie het leuk hebben met het volgen van de Europa League op televisie, terwijl wij door zijn", liet hij toen weten via Twitter.

Dat was voor de UEFA aanleiding om een onderzoek te starten naar het gedrag van de Atalanta-supporters, maar dat heeft voor Batshuayi niets uitgehaald. De voetbalbond laat donderdag in een statement weliswaar weten dat het zowel Atalanta als Dortmund een boete heeft opgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd door de fans, maar de geluiden jegens de spits worden niet verder onderzocht. Dat tot grote teleurstelling van Batshuayi, die via Twitter gevat reageerde: "Ik zal het me wel hebben ingebeeld."