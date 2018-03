Van Gaal: ‘Hij laat het voetbal zien dat ik graag had gespeeld met United’

Louis van Gaal streek na het WK van 2014 met hoge verwachtingen neer bij Manchester United, maar nog geen twee jaar later kwam er alweer een einde aan het dienstverband van de Nederlandse coach op Old Trafford. De inmiddels 66-jarige trainer werd opgevolgd door José Mourinho, die jaren geleden in de tijd dat Van Gaal nog bij Barcelona de scepter zwaaide diens assistent was. Van Gaal rekent dit zijn voormalige pupil echter niet meer aan.

“Ik ben niet teleurgesteld in Mourinho, iedere trainer wil bij Manchester United werken aangezien het een van de grootste clubs van de wereld is. Ik denk dat José dat ook wilde en hoewel hij een keer dertiende is geworden, heeft hij een kans gekregen bij een fantastisch team als Chelsea. Ik ben vierde geworden! Maar ik reken het hem niet aan”, blikt Van Gaal terug in gesprek met BILD.

Van Gaal is kritischer over algemeen directeur Ed Woodward: “Wat ik verkeerd vind is als een directeur zegt: ‘We zijn totaal tevreden over je, je moet de pers niet geloven’, je dan de FA Cup wint en alsnog ontslagen wordt”, haalt hij uit. Hoewel de Nederlander het Mourinho niet meer aanrekent, kijkt hij liever naar het spel van grote rivaal Manchester City.

“Josep Guardiola is wat mij betreft op dit moment de beste trainer in de Premier League. Pep heeft een machine gemaakt van City. Hij laat het voetbal zien dat ik graag had gespeeld met Manchester United, al heeft hij er wel betere spelers voor. Bij mij zou het proces langer hebben geduurd en helaas heb ik die tijd niet gekregen.”