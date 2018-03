‘Ik heb niet met deuren gesmeten, ik heb veel te danken aan de Ajax-opleiding’

Philippe Sandler beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij PEC Zwolle en zal na de zomer de kleuren verdedigen van het grote Manchester City. De loopbaan van de verdediger had er echter ook heel anders uit kunnen zien, aangezien de 21-jarige Sandler zijn opleiding genoot bij Ajax. Twee jaar geleden kwam er echter een einde aan zijn tijd bij de Amsterdammers.

“Van de ene op de andere dag kreeg ik blessures. Mijn heup, mijn lies, mijn onderrug... Ik had te maken met serieuze groeispurten. In die periode heb ik maanden aan de kant gestaan”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. Na zijn terugkeer werd Sandler in de A2 voor het eerst centraal achterin geposteerd. Hij trainde wel mee met de A1, maar kreeg door de aanwezigheid van spelers als Matthijs de Ligt en Léon Bergsma daar geen voet tussen de deur.

“Toen duidelijk werd dat Ajax A2 zou ophouden te bestaan, wist ik al wel dat het einde verhaal zou zijn”, gaat Sandler, die aangeeft niet met negatieve gevoelens terug te kijken op zijn tijd bij Ajax, verder. “Nee, ik heb niet met deuren gesmeten. Ik heb veel te danken aan de jeugdopleiding van Ajax. Elf jaar heb ik er gespeeld. Daar ben ik de voetballer geworden die ik nu ben.”

“Ik neem niemand bij Ajax iets kwalijk. Anderen waren op dat moment misschien wel verder dan ik. Bovendien wist ik dat er meer manieren waren om de Eredivisie te halen”, sluit de stopper af. Sandler tekende na zijn vertrek uit Amsterdam een driejarig contract bij PEC en Manchester City betaalt naar verluidt 2,5 miljoen euro om hem volgend seizoen in te lijven.