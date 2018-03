Donderdag, 29 Maart 2018

Barcelona schrijft drie vervangers voor Umtiti op

Paulo Fonseca erkent aanbiedingen te hebben ontvangen. De trainer van Shakhtar Donetsk zegt echter dat hij ‘gefocust’ is op zijn club in Oekraïne en dat hij in ieder geval niet terugkeert naar Portugal. (O Jogo)

Manchester United heeft interesse in Svetozar Markovic. De achttienjarige verdediger van Partizan Belgrado wordt bekeken door scout Budimir Vujacic. (Manchester Evening News)

Barcelona houdt rekening met een eventueel vertrek van Samuel Umtiti. Clément Lenglet, Thilo Kehrer en Dayot Upameceno staan hoog op het verlanglijstje van de Catalanen. (SPORT)

Patrick Cutrone gaat verlengen bij AC Milan. Zaakwaarnemer Donato Orgnoni geeft aan dat er ‘buitenlandse interesse’ is, maar dat de onderhandelingen spoedig worden afgerond. (Tuttosport)

Ralph Hassenhüttl wordt in verband gebracht met een dienstverband bij Borussia Dortmund of Bayern München. De trainer is echter niet van plan om te vertrekken bij RB Leipzig. (Diverse Duitse media)