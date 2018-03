‘Ik zag de goal tegen FC Utrecht later terug, het was wel 3 meter buitenspel’

Wamberto stond als speler zes jaar onder contract bij Ajax en een van zijn meest memorabele doelpunten in Amsterdamse dienst kwam in het toernooi om de KNVB Beker tegen FC Utrecht. In onderstaande video blikt de Braziliaan terug op onder meer dat moment en de rest van zijn jaren in de Eredivisie.