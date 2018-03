Salah kan zaterdag doelpuntenrecord van Ronaldo en Van Persie evenaren

Liverpool, dat slechts een van de laatste drie wedstrijden in alle competities won, kan zaterdag bij winst in ieder geval tijdelijk de tweede plek in de Premier League overnemen. Crystal Palace won dit kalenderjaar maar drie van de elf officiële duels en staat slechts twee punten boven de rode streep. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Selhurst Park, zaterdagmiddag vanaf 13.45 uur.

O Sinds een 3-1 zege in november 2014 in de Premier League, verloor Crystal Palace elk van de laatste drie thuiswedstrijden tegen Liverpool in alle competities.

O Liverpool was in 1997/98 voor het laatst tweemaal te sterk voor Crystal Palace in één Premier League-seizoen. Op 19 augustus 2017 wonnen the Reds met 1-0.

O Crystal Palace incasseerde dit seizoen in twintig Premier League-duels een openingsgoal, meer dan welke club dan ook. Alleen Bournemouth (vijftien) en Everton (dertien) hebben in dit soort wedstrijden echter meer punten gepakt dan the Eagles (twaalf): drie zeges, drie remises en veertien nederlagen.

O Liverpool, dat op 10 maart bij Manchester United verloor (2-1), verloor in februari 2017 voor het laatst twee opeenvolgende uitduels in de Premier League: tegen Hull City en Leicester City.

O Liverpool heeft tot dusver 678 uitduels op het allerhoogste niveau in Engeland gewonnen. Slechts één minder dan het record van Arsenal: 679.

O Christian Benteke scoorde zesmaal in acht Premier League-wedstrijden tegen Liverpool. Slechts drie treffers minder dan hij in 2015/16 in 29 duels voor Liverpool maakte.

O Jürgen Klopp zit zaterdag voor de honderdste keer bij een Premier League-duel op de bank: 53 zeges, 28 remises en 18 nederlagen. In 99 duels onder de Duitser vielen er 322 doelpunten (206 voor, 116 tegen); alleen in de eerste 100 competitieduels onder Manuel Pellegrini (329) vielen er meer treffers.

O Mohamed Salah scoorde dit seizoen in 20 van de 30 Premier League-duels waarin hij speelde. Hij is nog een trefzekere wedstrijd verwijderd van het record in een seizoen met 38 duels: 21, Robin van Persie in 2012/13 en Cristiano Ronaldo in 2007/08.

O Mohamed Salah opende dit seizoen in de Premier League acht keer de score in een competitiewedstrijd. Dat is evenveel als Crystal Palace deze voetbaljaargang.

O Roy Hodgson won zijn drie van zijn laatste vijf Premier League-wedstrijden tegen Liverpool: één remise, één nederlaag. De laatste zege dateert van april 2012, een 0-1 zege op Anfield als manager van West Bromwich Albion.