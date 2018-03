‘Ik had het graag opgenomen tegen Neymar, maar Zidane maakte juiste keuze’

Achraf Hakimi kwam dit seizoen tot nu toe dertien keer in actie voor Real Madrid, waaronder tweemaal in de Champions League. De jonge verdediger had onlangs vanwege de schorsing van Dani Carvajal ook tegen Paris Saint-Germain in het miljardenbal kunnen spelen, maar trainer Zinédine Zidane koos er uiteindelijk voor om Nacho Fernández op de rechtsbackpositie op te stellen. Hakimi denkt dat die keuze goed heeft uitgepakt.

“Ik had het graag opgenomen tegen Neymar, maar de coach heeft de juiste keuze gemaakt met het opstellen van Nacho. Ik wist ook niet of ik wel of niet zou spelen, de coach besloot om Nacho daar neer te zetten en hij deed het goed. Ik ben blij dat we ons gekwalificeerd hebben voor de volgende ronde”, legt de negentienjarige Marokkaans international uit aan Marca.

“Ik ben er om te helpen zodra de coach dat aan mij vraagt, of dat nu in een wedstrijd is of wat dan ook”, gaat Hakimi verder. De Koninklijke is in de kwartfinales gekoppeld aan Juventus: “We weten dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Wie er ook zal spelen speelt, zij zullen het goed doen en het is ons doel om de volgende ronde te bereiken.”

Hakimi denkt er niet aan om op korte termijn uit het Santiago Bernabéu te vertrekken: “Ik zie mezelf altijd voor Real Madrid spelen. Ik ben een levenslange Madridista en ik hoop dat ik nog jaren kan blijven. Carvajal is een voorbeeld voor mij omdat hij net als ik uit de jeugd komt. Hij is nu eerste keus en wat mij betreft de beste rechtsback. Ik probeer naar alles wat hij doet te kijken en daarvan te leren, ik geniet van de manier waarop hij speelt.”