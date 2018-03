Schalke ziet tweede international transfervrij vertrekken: ‘Alles wijst daarop’

Schalke 04 raakt Leon Goretzka deze zomer gratis kwijt aan Bayern München en de middenvelder is waarschijnlijk niet de enige speler van die Mannschaft die die Knappen over een paar maanden transfervrij gaat verlaten. Viervoudig international Max Meyer beschikt eveneens over een aflopend contract en technisch directeur Christian Heidel maakt zich geen illusies.

“Op dit moment kan en moet men ervan uitgaan dat Max de club in de zomer gaat verlaten. Alles wijst daarop. Er ligt op dit moment geen aanbieding van ons op tafel en Max heeft ook niet aangegeven behoefte te hebben aan een nieuw gesprek”, legde de bestuurder donderdag tijdens een ontmoeting met de Duitse pers uit aan verslaggevers.

De 22-jarige Meyer zou Goretzka achterna kunnen gaan richting München, aangezien Bayern naar verluidt geïnteresseerd is om de middenvelder in te lijven. Vanuit de Premier League is er ook interesse in de in Oberhausen geboren jeugdexponent van Schalke: Arsenal en Liverpool worden de laatste tijd regelmatig genoemd als nieuwe bestemming voor Meyer.