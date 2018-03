‘Die nieuwe uitdaging kan bij Ajax, maar ook bij een andere club’

Joël Veltman verdween eerder deze maand in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen uit de basis. Erik en Hag gaf de voorkeur aan Rasmus Nissen Kristensen en ook tegen Sparta Rotterdam moest de aanvoerder op de bank beginnen. Veltman baalt van zijn situatie, zo vertelt hij aan Ajax Life.

De 26-jarige Veltman benadrukt echter dat hij ‘naar zichzelf’ moet kijken: “Ik stak niet in bloedvorm. Ik kan heel theatraal gaan roepen dat de aanvoerder meer krediet verdient, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik moet vooral in de spiegel kijken, nog harder gaan werken.”

Dat Veltman zijn basisplaats is kwijtgeraakt, wil niet zeggen dat hij extra graag weg wil uit de Johan Cruijff ArenA: “Ik denk niet ineens: ik wil hoe dan ook weg, omdat ik mijn plek kwijt ben of omdat ik ben uitgefloten. Het werk juist ook motiverend, ik wil me wel terug knokken.”

De negentienvoudig international van het Nederlands elftal herhaalt wel open te staan voor ‘een nieuwe uitdaging’: “Dat kan bij Ajax zijn, maar ook bij een andere club. Het blijft altijd een beetje een gok, wat je ook kiest.” Veltman, die nog tot medio 2020 vastligt, speelde tot dusverre 199 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.