Scheidsrechter Kuipers voor de tweede keer actief op WK

Björn Kuipers heeft donderdag te horen gekregen dat hij van de partij is tijdens het WK van komende zomer in Rusland. Ook zijn twee collega's Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, die als grensrechter fungeren, zijn van de partij. Voor Kuipers wordt het zijn tweede WK. Vier jaar geleden floot hij in Brazilië meerdere duels.

In 2014 floot Kuipers de groepswedstrijden Frankrijk-Zwitserland (5-2), Engeland-Italië (1-2) en de achtste finale Colombia-Uruguay (2-0). Destijds had Kuipers goede hoop om de finale te mogen fluiten, maar moest hij volgens de regels van de FIFA huiswaarts keren door de goede prestaties van het Nederlands elftal, dat uiteindelijk als derde eindigde op het WK.

Het WK is het volgende hoofdstuk van het imponerende palmares van Kuipers. Ook op de laatste twee Europese Kampioenschappen was Kuipers actief. Verder floot hij finales in de Champions League (2014) en de Confederations Cup (2013). Na het komende WK zal hij niet meer als arbiter actief zijn bij interlands, zo gaf Kuipers begin dit jaar aan.