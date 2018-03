Frans international kondigt vertrek aan: ‘Ik blijf van PSG houden’

Hatem Ben Arfa is aan zijn laatste maanden als speler van Paris Saint-Germain bezig. De 31-jarige middenvelder heeft een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. “Binnenkort komt er een einde aan mijn avontuur bij PSG”, reageert de vijftienvoudig international van Frankrijk op Instagram.

“Ondanks de moeilijke tijden ben ik blij dat ik dit tenue heb gedragen. Ik zal de prachtige herinneringen aan mijn ploeggenoten bij me dragen en met dit bericht maak ik graag van de gelegenheid gebruik om de vele supporters te bedanken. Ik zal altijd van PSG blijven houden #psg #icicestparis”, schrijft de linkspoot.

Ben Arfa maakte in de zomer van 2016 de overstap van OGC Nice naar PSG, maar groeide nimmer uit tot een vaste waarde. Hij speelde 32 wedstrijden in het Parc des Princes en daarin was hij goed voor vier doelpunten en zeven assists. Met PSG won Ben Arfa de Coupe de France, Coupe de la Ligue en de Trophée des Champions.

Ben Arfa maakte zijn profdebuut bij Olympique Lyon en speelde nadien drie jaar voor Olympique Marseille. De technicus kwam vervolgens uit voor Newcastle United en Hull City, alvorens hij bij Nice terugkeerde in het Franse voetbal. Ben Ara werd in 2007/08 uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Ligue 1 en in het seizoen 2015/16, na zeventien doelpunten te hebben gemaakt voor Nice, werd hij opgenomen in het Team van het Jaar.