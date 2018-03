Handtekening van Korotaev was vervalst: ‘Hij wil zijn naam zuiveren’

Aleksei Korotaev is door de rechtbank in Dubai in het gelijk gesteld, zo communiceert Roda JC Kerkrade. In de zaak is aangetoond dat Helin International valsheid in geschrifte heeft gepleegd en twee personen van de financieringsmaatschappij zijn hierop veroordeeld.

Formeel vrijgesproken is Korotaev nog niet, want volgende week dient bij de civiele rechter het hoger beroep dat de Rus zelf heeft aangespannen omdat hij zijn naam ‘volledig wil zuiveren’ en een schadevergoeding eist, zo laat de huidige nummer zeventien van de Eredivisie weten. Als ook die procedure achter de rug is, lijkt hij terug te kunnen keren naar Limburg om aan de slag te gaan bij Roda.

Een jaar geleden werd Korotaev op het vliegveld van Dubai aangehouden wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, maar heeft nu dus bewezen gekregen dat zijn handtekening is vervalst en lijkt straks alsnog de meerderheid van de aandelen van Roda over te kunnen nemen.

Er waren intussen andere kapers op de kust gekomen, onder wie Salar Azimi. De Iraanse Nederlander, die rijk werd in de telecombusiness en een hotel opende, liet vrijdag weten ‘een concreet bod’ op de aandelen van Roda te hebben uitgebracht. Algemeen directeur Wim Collard ontkende en stelde dat er slechts oriënterend met Azimi was gesproken.