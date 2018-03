Cultuurbewaker PSV: ‘Ik ga de eerste keer mee boodschappen met ze doen’

Mart van de Heuvel is al 38 jaar in dienst bij PSV en is reeds tien jaar de teammanager van de huidige koploper van de Eredivisie. Van de Heuvel zegt in gesprek met Omroep Brabant te genieten van zijn huidige functie. Veel Zuid-Amerikaanse spelers zijn lovend over de Van de Heuvel, iets wat hij zelf wel kan begrijpen.

"Je moet ze het gevoel geven dat ze welkom zijn, dat je er voor ze bent. Ik ga de eerste keer bijvoorbeeld mee boodschappen doen. Ze vinden het geweldig dat iemand ze helpt in het beginstadium en alles wat daar bij komt.” De cultuurbewaker zegt dat er na bijna vier decennia bij de Eindhovense club nog altijd uitdagingen liggen. "Het is elk jaar weer anders."

“Je hebt ieder jaar andere spelers, andere doelen en andere segmenten waardoor je weer door wilt gaan. Je bent toch al gauw een half jaar bezig om een nieuwe jongen op weg te helpen.” Van de Heuvel noemt ook het Europees voetbal, wat zijn werkzaamheden ook weer doet veranderen. “Dan krijg je toch weer een drukker programma met twee wedstrijden in de week, die uitdaging is er altijd.”