‘Hij had nog meegekund bij Manchester United in de Premier League’

Zlatan Ibrahimovic kwam dit seizoen door een knieblessure slechts zeven keer in actie voor Manchester United, maar dat wil niet zeggen dat hij op zijn laatste benen loopt. Sterker: volgens dokter Freddie Fu is de Zweed nog topfit en had hij heus langer kunnen blijven op Old Trafford, zo vertelt Fu aan South China Morning Post.

Ibrahimovic ging bij de University of Pittsburgh Medical Centre onder het mes en werd bij zijn revalidatie vervolgens verder geholpen door Fu. “Als hij wil, kan hij nog mee in de Premier League”, stelt de medicus. “Maar het nieuwe seizoen in de Major League Soccer start nu, dus als je daar naartoe wil, dan moet je die stap nu maken. Hij had nog wel kunnen spelen bij Manchester United. Zlatan is erg intelligent, geen gewone voetballer.”

“Hij is ook niet alleen fysiek sterk, maar ook technisch en daarmee kan hij dingen klaarspelen op het veld. Als hij was gebleven, was hij nog wel een jaar doorgegaan, maar hij is 36 en leeftijd speelt ook een rol. Zlatan sprak er al langer over, dat de Major League Soccer hem al jaren wilde hebben. Na zijn blessure en revalidatie was het misschien de tijd om daar naartoe te trekken. Ik weet dat veel teams hem wilden hebben, niet alleen Los Angeles Galaxy.”

“Er waren ook veel clubs uit Europa die Ibrahimovic wilden, ze wilden hem allemaal. Maar hij heeft zijn hele leven al in Europa gespeeld.” Ibrahimovic liet zijn contract na de uitschakeling in de Champions League ontbinden en tekende tot nieuwjaarsdag 2021 bij Los Angeles Galaxy. “Ik denk dat hij het geweldig gaat doen. Voetbal is niet groot in Amerika, maar met hem zal het voetbal daar een nieuw niveau bereiken, zoals dat ook gebeurde met David Beckham en Pelé. Ibrahimovic is ook zo’n speler.”