‘Ongenaakbare’ op niveau Messi en Ronaldo: ‘Geweldige aankoop gebleken’

Mohamed Salah maakt dit seizoen diepe indruk bij Liverpool en scoort aan de lopende band. De Egyptische zomeraankoop heeft al 36 goals achter zijn naam staan namens the Reds, een imponerend aantal dat ook Ian Rush niet is ontgaan. De oud-spits zegt in gesprek met Sky Sports dat de aanvaller hem ook heeft verrast met zijn prestaties.

"Je kan naar Fernando Torres en Luis Suárez kijken, hij staat echt gelijk aan elke aanvaller die Liverpool heeft gehad de laatste tijd. Hij is echt een geweldige aankoop gebleken, maar het is ook nog zo dat Salah zo down-to-earth is. De wedstrijd tegen Watford (5-0, red.) is het beste wat ik van hem gezien heb. Hij is ongenaakbaar. Niet alleen vanwege zijn vier doelpunten, maar hij was ook totaal niet egoïstisch en probeerde zijn teamgenoten te assisteren."

"Ik heb maar twee spelers gezien die op dat niveau kunnen spelen en dat zijn Lionel Messi en Cristiano Ronaldo", aldus Rush, die ook lyrisch is over Roberto Firmino. "Iedereen weet dat Salah geweldig is, maar als je het hebt over een speler waar dit Liverpool echt op bouwt, is het Bobby Firmino. Met zijn afjagen doet hij me aan mezelf denken. Niet alleen werkt hij hard voor de ploeg, hij is ook behendig. Hij doet alles."

"Misschien maakt hij niet elk seizoen dertig doelpunten, maar hij zorgt er wel voor dat de tegenstander fouten gaat maken. Hij is een zeldzaam soort Braziliaan en ik vind dat zijn talenten perfect passen in de Premier League. Hij is onvermoeibaar en iedere manager zou graag zo’n speler willen hebben. We mogen erg blij zijn dat hij bij ons speelt", aldus Rush.