Arsenal-talent zoekt in het Camp Nou naar perspectief: ‘Sprak Wenger nooit’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Marcus McGuane, de eerste Engelsman in het shirt van Barcelona sinds Gary Lineker.

Door Robin Bruggeman

Vijftien jaar nadat Cesc Fàbregas het de kleuren van Barcelona inruilde voor het rood-wit van Arsenal sprak de Engelse pers twee maanden geleden van een reverse Fàbregas. De Catalaanse grootmacht communiceerde op de slotdag van de winterse transferperiode namelijk dat jeugdinternational McGuane voor een niet nader bekend gemaakt bedrag de overstap zou maken van the Gunners naar het Camp Nou, waardoor de naam van de middenvelder in een klap in twee nieuwe lijstjes bijgeschreven kon worden.

Dat eerste lijstje is met slechts de namen van Steve Archibald, Mark Hughes en Gary Lineker als Britten die hem voorgingen bij Barcelona een korte. McGuane maakte op 7 maart jongstleden in de Catalaanse Super Cup zijn officieuze debuut voor Barça en werd daarmee de eerste Engelsman in het Blaugrana sinds Lineker in 1989 zijn laatste wedstrijd voor de club speelde. De tweede opsomming, die van Engelse talenten die door een gebrek aan perspectief in eigen land hun heil elders zoeken, is met onder meer Chris Willock (Benfica), Mandela Egbo (Borussia Mönchengladbach), Dan Crowley (door Willem II verhuurd aan SC Cambuur), Kaylen Hinds (door VfL Wolfsburg verhuurd aan Greuther Fürth) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund) al iets langer en lijkt in de komende jaren met bijvoorbeeld Arsenal-talent Reiss Nelson als een van de volgende kandidaten voor een avontuur op het Europese vaste land alleen maar verder te groeien.

Het vertrek van de negentienjarige McGuane bij Arsenal is namelijk exemplarisch voor een van de grootste problemen waar het Engelse voetbal op het moment mee kampt. De middenvelder, die ook als back en centrale verdediger uit de voeten kan, meldde zich op zesjarige leeftijd in de Hale End Academy van de Londenaren en doorliep in de afgelopen twaalf jaar alle rangen van de jeugdopleiding van the Gunners. McGuane was aanvoerder van Arsenal Onder-18 en dit seizoen een vaste waarde in het Onder-23-elftal van de club.

Marcus McGuane maakte twaalf jaar deel uit van de jeugdopleiding van Arsenal.

Kansen in de hoofdmacht kwamen echter slechts sporadisch voor de Engels jeugdinternational, die vanwege zijn grootouders van moeders kant ook voor Ierland kon kiezen en in 2015 drie interlands speelde voor het Onder-17-team van de buren aan de overkant van de Ierse Zee. De clubs in de Premier League investeerden de afgelopen jaren tientallen miljoenen in hun jeugdopleidingen, maar hebben moeite om spelers die in de leeftijdsgroep 18 tot 21 vallen aan de noodzakelijke speelminuten te laten komen. De belangen in de hoogste Engelse afdeling zijn over het algemeen te groot om talenten veel speeltijd te gunnen en het niveau van de Onder-23-Premier League is van een dusdanig laag niveau dat spelers al snel het idee krijgen dat daar niets meer te leren valt.

Barcelona hield, zich zeer bewust van deze problemen, McGuane voor zijn overstap al twee jaar in de gaten en raakte in die periode onder de indruk van de mix van techniek en fysieke kracht die de middenvelder op het veld liet zien. Met een in de zomer aflopend contract bij Arsenal was de tijd voor de Catalanen in januari rijp om toe te slaan, McGuane een tot medio 2021 contract te laten ondertekenen en hem een transferclausule van 25 miljoen euro om de nek te hangen. De jonge Engelsman zal voorlopig bij het in LaLiga 2 acterende Barça B, waar de weerstand een stuk hoger is dan in de beloften-Premier League, de kans krijgen om te laten zien dat hij in aanmerking moet komen voor de hoofdmacht van Ernesto Valverde.

Dat Barcelona McGuane niet alleen heeft overgenomen als opvulling voor het reserveteam blijkt uit de woorden van hoofd jeugdopleiding José Mari Bakero: “We hebben hem hierheen gehaald met het idee dat hij uiteindelijk de overstap kan maken naar het eerste elftal. Hij heeft fantastische fysieke kwaliteiten, is tweebenig, scherp aan de bal en heeft veel inzicht. Hij heeft alles waar we naar op zoek zijn in een middenvelder voor de hoofdmacht. Maar hij zal wel hard moeten werken”, vertelde de oud-aanvaller onlangs aan de Daily Mail.

A dream come true. Today I signed for the biggest club in the world and tomorrow I start work. What a special day it has been for me and my family. Now I am ready to start this new chapter and challenge???? @FCBarcelona @FCBarcelonaB #ForçaBarça #FCBarcelona pic.twitter.com/fHsOb8z6nM — Marcus McGuane (@marcusmcguane58) 30 januari 2018

McGuane, die dit seizoen verspreid over de twee Europa League-duels met BATE Borisov en Rode Ster Belgrado in totaal twaalf minuten in actie kwam voor het eerste van Arsenal, hoopt door zijn verhuizing naar Spanje aan een nieuw en succesvol hoofdstuk in zijn loopbaan te kunnen beginnen: “Ik raakte gefrustreerd door het gebrek aan kansen. Het is goed om te trainen, maar ik wilde niet dat mijn ontwikkeling zou stokken en op hetzelfde niveau bleef. Deze stap voelde logisch. Iedere manager voelt die enorme druk om prijzen te winnen, anders vliegen ze eruit. Maar we mogen niet te bang zijn om talenten kansen te geven. Ik sprak Arsène Wenger nooit. Ik dacht dat als ik hard bleef werken, ik vanzelf kansen zou krijgen. Ze kwamen echter niet”, legt hij uit aan de bovengenoemde Engelse tabloid.

“Ik koester geen wrok, maar ik had wel het gevoel dat het beter zou zijn om een andere weg in te slaan. Als je ergens wilt spelen waar je je kunt ontwikkelen en in het eerste elftal kunt spelen, moet je misschien verder kijken dan Arsenal”, gaat McGuane op zijn keuze in. Of zijn gok om over te stappen naar een van de grootste clubs ter wereld zich in de toekomst uit zal betalen is afwachten, maar de geboren Londenaar staat tot nu toe vierkant achter zijn beslissing: “Het voelt ongelooflijk. Als je naar de training van het eerste elftal gaat, meld je je eerst in de kleedkamer. Het was zo spannend om daar voor de eerste keer te lopen.”

“De eerste persoon die ik zag was Sergio Busquets. Als een centrale middenvelder, om hem dan in het echt te zien, aan de bal een van de besten ter wereld, zijn sierlijkheid, zijn technische kwaliteiten… daarna zag ik Philippe Coutinho… daarna Lionel Messi! Je wilt niet te star-struck over komen, maar ik ben opgegroeid terwijl ik op tv naar deze jongens keek. Vijf van ons van Barça B mochten meedoen bij het eerste en de spelers daar kwamen naar ons toe om ‘hi’ te zeggen terwijl ze zich klaarmaakten. Coutinho hoorde mijn Engelse accent en hij zorgde ervoor dat ik me meteen welkom voelde, hij zei dat hij er voor me zou zijn als ik iets nodig had.”

Een bericht gedeeld door Marcus McGuane (@marcusmcguane) op 5 Feb 2018 om 12:37 (PST)

Met de komst van McGuane heeft Barcelona een eerste slag geslagen in de Premier League en als het aan jeugdcoördinator Bakero ligt, blijft het daar niet bij: “In de toekomst zie je wellicht meer talenten uit Engeland vertrekken. Er is daar zoveel talent en sommigen zien in dat er weinig uitzicht is op een grote toekomst bij het eerste elftal. Het was voor Barcelona geen enorme verrassing dat Engeland het WK Onder-17 won. Het is een reflectie van de groei die ze daar doormaken in de jeugdopleidingen. Wij hebben nu een enorme verzameling informatie over spelers die veertien, vijftien, zestien jaar oud zijn. We zijn geïnteresseerd in Engelse spelers in hun late tienerjaren die bijna door hun contract heen zijn. We gaat niet mee in het grote geld voor de jongere talenten. We kunnen en willen de enorme salarissen die door de Engelse clubs worden betaald niet uitkeren.”

“De talenten die in de afgelopen jaren bij Barcelona zijn vertrokken gingen voor het geld of omdat hen voetbal in het eerste elftal werd beloofd. Dat zullen wij nooit doen. Wij beloven een verbetering in hun spel. Je zult hard moeten werken en als je hard werkt, komt die kans in de hoofdmacht er wellicht. We zullen je helpen, maar het is ook aan de speler. Wij proberen ons te focussen op gesprekken met de families, maar sommige families nemen belangrijke beslissingen voor jongens die er psychologisch nog niet klaar voor zijn. De keuze voor die families is duidelijk, ga ik door met een logisch ontwikkelingsproces of ga ik voor een verandering omdat er meer geld wordt geboden?”

“Clubs zetten extreem hoog in op de kans dat iemand echt goed kan worden en dat beschadigt het voetbal. Laat mij extreem duidelijk zijn: we kopen nooit, echt nooit spelers om ze weer te verkopen. We hebben McGuane gehaald met het idee dat hij het eerste kan gaan halen. We geloven dat hij die kwaliteiten heeft, maar alleen als hij hard werkt. Het is onze plicht om te geloven dat ieder kind dat we naar deze club halen de potentie heeft om de hoofdmacht te halen. De filosofie is om unieke spelers te creëren voor het eerste elftal. Er zijn clubs die spelers kopen, hen ontwikkelen en als zij het eerste niet halen, hen doorverkopen. Daar geloven wij niet in, dat is zakendoen.”

Naam: Marcus Samuel Michael McGuane

Geboortedatum: 2 februari 1999

Club: Barcelona

Positie: centrale middenvelder

Sterke punten: fysiek, techniek, inzicht