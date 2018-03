‘Paniekerig Atlético wil United en Barça afschrikken met som van 300 miljoen’

Atlético Madrid zet alles op alles om de afkoopsom van Antoine Griezmann te verhogen en de aanvaller mogelijk voor een gigantisch bedrag te verkopen. De Franse spits is door zijn huidige afkoopclausule van honderd miljoen euro een relatief goedkoop doelwit voor enkele Europese grootmachten, waardoor Atlético wil handelen, zo claimt Mundo Deportivo.

De Spaanse krant wil een nieuw contract met Griezmann aangaan, waarbij de afkoopsom wordt bepaald op tweehonderd of zelfs driehonderd miljoen euro. Manchester United, Paris Saint-Germain en Barcelona zouden azen op de Frans international, waarbij met name laatstgenoemde club vergevorderde interesse heeft. Atlético hoopt dat Griezmann, die nog tot medio 2022 vastligt, zijn verbintenis wil vernieuwen.

Naar verluidt wordt er bij een nieuw contract een jaarsalaris van veertien miljoen euro aan Griezmann toebedeeld. Het is echter afwachten of de 27-jarige aanvaller zijn krabbel gaat zetten, aangezien hij zou loeren op een vertrek. Los Colchoneros houden bij een verkoop ook rekening met het feit dat het niet de gehele transfersom mag innen, aangezien Real Sociedad twintig procent van het bedrag krijgt middels een doorverkoopclausule.

Griezmann gaf eerder aan voor het WK in Rusland duidelijkheid te willen verschaffen: "Voor het toernooi neem ik een beslissing. Ik wil zonder zorgen aan mijn hoofd naar het WK gaan. Ik wil weten of ik blijf of niet. De verhalen over mijn toekomst kunnen saai zijn, maar ik heb al tegen mijn zus Maud (zaakwaarneemster, red.) gezegd dat dit zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Of ik nu blijf of niet."