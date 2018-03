Contractnieuws uit Rotterdam: ‘Ik heb nog steeds gevoel bij de club’

Dogucan Haspolat blijft langer bij Excelsior. De club uit Rotterdam maakt bekend dat de middenvelder zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd en nu tot medio 2021 vastligt op Woudestein. Haspolat kwam zeven keer in actie in het eerste elftal van trainer Mitchell van der Gaag.

“Ik geniet van elke minuut die ik speel en ik wil natuurlijk meer. Mijn doel is om basisspeler te worden”, reageert de international van Oranje Onder-18 op de clubwebsite. “Ik voel me hier thuis, heb nog steeds een goed gevoel bij de club. Daarbij komt dat ik natuurlijk meer wedstrijden wil gaan spelen in de Eredivisie.”

“De minuten die ik namens Excelsior op het hoogste niveau heb mogen maken, smaken naar meer. Het is aan mij om mezelf te bewijzen. Ik voel me na al die jaren thuis bij Excelsior en daarom verleng ik mijn contract graag met twee seizoenen. Het is een kleine en gezellige club en we doen het natuurlijk erg goed. Ik hoop de komende periode op meer speelminuten om mezelf te kunnen laten zien.”

Haspolat doorliep vanaf zijn vijfde het jeugdprogramma van Excelsior en maakte in augustus in de uitwedstrijd tegen Feyenoord zijn debuut in het eerste elftal. De Turkse Nederlander was de eerste speler die geboren is in 2000 die op dat moment was uitgekomen in de Eredivisie.