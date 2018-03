Van Breukelen lovend: ‘Potentieel een van de besten van de Eredivisie’

Zakaria Labyad is in potentie een van de beste voetballers van de Eredivisie, claimt Hans van Breukelen. De oud-doelman van Oranje en voormalig technisch directeur van de KNVB zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de Marokkaans international een goed voorbeeld is van het puike werk dat er bij FC Utrecht wordt afgeleverd.

"Hij is via een omweg bij FC Utrecht beland, nadat hij na zijn tijd bij PSV een keuze maakte (Sporting Portugal, red.) die achteraf helaas niet goed uitpakte", begint Van Breukelen. "Hij heeft zich bij FC Utrecht kunnen en mógen herpakken, onder de juiste omstandigheden. Met een goed team, met Erik ten Hag, met Jean-Paul De Jong. Hij kon meegaan in de goede vorm van het team."

Van Breukelen stelt dat de spelmaker niet op zijn lauweren mag rusten. "Hij heeft laten zien potentieel een van de besten van de Eredivisie te zijn, maar hij moet het zelf blijven waarmaken. Het verwachtingspatroon wordt hoger", aldus Van Breukelen. De oud-keeper vindt het tot slot te prijzen dat Utrecht met Labyad, Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat spelers aflevert voor de nationale elftallen: "Dat straalt uit op de club."