Manchester United nodigt goalgetter uit Saudi-Arabië uit voor stage

Mohammed Al-Sahlawi mag zich binnenkort laten zien bij Manchester United. Turki Al-Sheikh, de voorzitter van de Algemene Sportautoriteiten van Saudi-Arabië (GSA), laat via Twitter weten dat de 31-jarige aanvaller drie weken lang gaat meetrainen bij de nummer twee van de Premier League.

“Moge God hem bijstaan”, voegt Al-Sheikh eraan toe. Het is niet duidelijk wanneer Al-Sahlawi gaat beginnen met zijn stage, maar Arabische media benadrukken wel dat de spits van Al-Nassr niet in aanmerking zal komen voor een contract op Old Trafford. Hij zal enkel meetrainen om zijn niveau op te krikken in aanloop naar het WK in Rusland.

Manchester United ging in oktober een samenwerking aan met GSA. Deze ‘strategische alliantie’ houdt in dat de Engelsen de Saudi’s gaan helpen aan ‘zakelijke en sportieve expertise aan clubs en sportautoriten’ en daar ook voor gecompenseerd zullen worden. Tevens zal Saudi-Arabië enkele voetbalscholen oprichten in het Verenigd Koninkrijk en zal men daarbij geholpen worden door the Mancunians.

De stage van Al-Sahlawi moet ook in het verband van deze samenwerking worden gezien. De 36-voudig international, 28 doelpunten, maakte in de zomer van 2009 voor omgerekend een kleine zeven miljoen euro de overstap van Al-Qadisiyah naar Al-Nassr en scoort sindsdien aan de lopende band voor de club uit Riyadh. Hij werd twee keer kampioen met Al-Nassr en had met zijn doelpunten een grote bijdrage aan de kwalificatie van Saudi-Arabië voor het WK van komende zomer.