‘Ik ga ervan uit dat Ryan rond de zomer tekent bij Ajax’

Danzell Gravenberch speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax en gold ook als een groot talent, maar na enkele omzwervingen is de 24-jarige verdediger uiteindelijk terechtgekomen bij KSV Roeselare. In gesprek met Ajax Showtime zegt Gravenberch dat je pas beseft hoe mooi de jeugdopleiding van Ajax is, als je er weggaat.

Na Ajax is de stopper onder meer terechtgekomen in Roemenië en Engeland. "Overal waar je komt, merk je hoe goed het bij Ajax was en is geregeld. Je kreeg alle trainingspakken, alle schoenen. Je hoefde maar te fluiten en het gebeurde bij wijze van spreken. Ik ga niet jokken, we zijn bij Ajax best verwend. Je werd aangekleed van top tot teen."

INTERVIEW ?? | Hij werd bij AFC Ajax kampioen met de A1 en behaalde de finale van The NextGenSeries. Toch slaagde Danzell... Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 maart 2018

"Ze wassen nog net niet je kleren als je in de F'jes zit. Maar het hoort er bij een topclub als Ajax zo aan toe te gaan, vind ik", aldus de verdediger, die de ontwikkeling van zijn broertje Ryan, die speelt in de academie van Ajax, nauwlettend volgt: "Ik hoop dat ze er snel uitkomen wat betreft de contractonderhandelingen. Ik merk namelijk aan hem dat het in zijn koppie zit. Dat is ook normaal, want hij is nog jong."

Gravenberch geeft aan dat zijn broertje graag bij Ajax blijft voetballen. "Wel heeft hij een aantal topploegen achter zich aan, buitenlandse topclubs. Ik weet niet of het verstandig is om namen te noemen nu het nog niet rond is, maar mijn broertje is heel nuchter. Maar ik ga ervan uit dat Ryan rond de zomer tekent, als hij zestien is", besluit Gravenberch.