‘Ik heb het naar mijn zin bij Ajax en word hier erg goed behandeld’

Danilo Pereira maakte zondag zijn debuut voor Jong Ajax. De achttienjarige aanvaller deed 72 minuten mee in de met 0-1 verloren competitiewedstrijd tegen de beloften van AZ, maar toch was hij na afloop niet geheel ontevreden. De Braziliaan was immers erg blij met zijn debuut in de Jupiler League. Bekijk het interview hieronder.