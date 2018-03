‘Wesley en ik zijn karakters die iets durven zeggen, dat werd niet gewaardeerd’

Nigel de Jong speelt tegenwoordig zijn wedstrijden bij FSV Mainz 05, nadat de middenvelder eerder onder contract stond bij onder meer Galatasaray. De routinier beleefde bij de Turkse topclub mooie momenten, maar had net als Wesley Sneijder ook vaak confrontaties in Istanbul. Zo had het duo vaak onenigheid met trainer Igor Tudor.

"Ik sta nu weer dagelijks op het trainingsveld en speel mijn wedstrijden. Dat miste ik in Turkije", zegt De Jong in een interview met ELF Voetbal. "Samen met Wesley Sneijder en twee andere jongens zat ik op een zijspoor (bij Galatasaray, red.). We hadden problemen met trainer Igor Tudor. Wesley en ik zijn karakters die iets durven zeggen als we het ergens niet mee eens zijn. Dat werd niet gewaardeerd."

De routinier vertelt dat hij met de beloften meetrainden: "Nu is Tudor weg bij Galatasaray en ben ik gelukkig in Duitsland. Alles gaat zoals het moet gaan. Ik heb ook nooit spijt gehad van keuzes die ik heb gemaakt. Los Angeles Galaxy en Galatasaray zie ik als waardevolle ervaringen. LA was fantastisch om te leven. Ik miste alleen de echte topsport."

De Jong kon volop genieten van de schoonheid van Istanbul, waar hij veel omging met Sneijder: "Robin van Persie zag ik niet vaak. Spelers van Galatasaray en Fenerbahçe moeten ook niet in het openbaar samen over straat lopen. Als je samen wat wil gaan eten, kun je beter een restaurant huren en afschermen. Sportief ging het een half jaar goed onder Jan Olde Riekerink, tot Tudor hem verving."