Middenvelders United en Chelsea ‘wereldklasse’: ‘Maar ze missen momentum’

Paul Pogba en N'Golo Kanté beleven niet hun sterkste seizoen bij respectievelijk Manchester United en Chelsea, weet ook Marcel Desailly. De twee middenvelders zijn een vaste kracht in de selectie van Frankrijk en de oud-verdediger hoopt dan ook dat zijn landgenoten snel hun vorm vinden bij hun clubs om te kunnen schitteren op het WK in Rusland.

"Dat is zeker een issue, ze hebben gewoon geen geweldig seizoen bij hun clubs", zegt de oud-international in gesprek met Omnisport. "We kunnen niet zeggen dat ze expres niet alles hebben gegeven, dat ze al aan het WK denken. Alles op het eindtoernooi zal bepaald worden in de voorbereiding op het WK. Zowel fysiek als mentaal, zodat ze hun momentum hopelijk kunnen beleven."

"Ze hebben niets meer te bewijzen, aangezien zij allebei van wereldklasse zijn en erg ervaren. Maar ze moeten ook een positieve ontwikkeling in de ploeg (van Frankrijk, red.) gaan brengen. Ze missen momentum", aldus Desailly, die blij is dat voormalig ploeggenoot Zinédine Zidane het goed doet bij Real Madrid: "Ze hadden een tijd lang veel moeite, maar hij wist Paris Saint-Germain tactisch te verslaan."

"Ik houd van Zidane, maar ik zie toch graag een Champions League-finale tussen Manchester City en Bayern München. Ik wil graag nieuwe gezichten zien. Het zou een ongelofelijke beloning zijn voor het werk dat er bij die clubs wordt geleverd. Ze zijn daar zo toegewijd. Ze houden vast aan hun filosofie en daarom gun ik ze de winst", besluit de Fransman.